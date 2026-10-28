El alemán Thomas Letsch, director técnico del Al-Shabab, se mostró desafiante ante su homólogo del Al-Ahli, antes del pequeño clásico que enfrentará a ambos equipos en la Liga Roshn Saudí.

El Al-Shabab recibirá al Al-Ahli el próximo viernes, en el estadio SHJ Arena de la capital saudí, Riad, en la duodécima jornada de la Liga Roshn.

Letsch habló sobre el partido en declaraciones durante la rueda de prensa recogidas por el diario saudí "Asharq Al-Awsat", donde afirmó: "El Al-Ahli es un equipo fuerte, es campeón de Asia y compite por la liga, pero nosotros aspiramos a ganar y daremos lo mejor de nosotros".

Y añadió: "Los preparativos son buenos y la sensación es agradable, especialmente después de ganar en los últimos partidos y sumar 7 puntos en 3 encuentros. El equipo ha mejorado tras el parón, sobre todo después del periodo de preparación que llevamos a cabo durante los días FIFA".

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Desde el regreso del pasado parón internacional, el Al-Shabab ha disputado 3 partidos en la Liga Roshn, logrando ganar 2 de ellos ante el Al-Taawoun y el Al-Fateh, mientras que empató con el Al-Faisaly.

El entrenador alemán prosiguió: "Lo positivo es la presencia de todos los jugadores durante los entrenamientos colectivos, a excepción de Humam Al-Hamami. Hay 25 jugadores en los entrenamientos, además de tres porteros, y elegir la alineación siempre es difícil".

Y concluyó: "El Al-Shabab aprovechará los factores del terreno y la afición. Es cierto que perdimos ante el Al-Hilal, el Al-Qadisiyah y el Al-Khaleej, y sobre el papel el Al-Ahli es el favorito, pero el Al-Shabab también tiene su oportunidad, y daremos lo mejor de nosotros para sumar los tres puntos".

Cabe recordar que el Al-Shabab ocupa el duodécimo puesto en la tabla de clasificación de la liga saudí con 11 puntos, obtenidos de dos victorias, 5 empates y 3 derrotas.

Por su parte, el Al-Ahli ocupa el quinto puesto en la tabla de clasificación con 21 puntos, obtenidos de 7 victorias y 3 derrotas, a 6 puntos del Al-Hilal, que lidera la clasificación.