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Luca Campedelli, expresidente del Chievo, habla con el Corriere della Sera. Recogemos los pasajes más destacados de la entrevista al presidente de un equipo de barrio que llegó a ser un habitual de la Serie A, hasta el caso de las plusvalías. En la entrevista, que el Corsera titula «Mi Chievo, castigado por el sistema. Después intenté quitarme la vida. Hoy ya no tengo cuenta bancaria y doy clases de esgrima gratis», Campedelli repasa su trayectoria deportiva y personal.

¿Cuántos años tardaron en pasar de la Serie C a la Serie A?

«Ocho».

Hasta el hundimiento paralelo de Paluani y el Chievo...

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«Mi padre siempre decía: “El balon nol deve magnar el paneton”. Es decir, el fútbol, el Chievo, no debía causar problemas a la empresa. No fue así. Sé que hay quien relaciona las dos cosas, pero también lo expliqué en el libro Chievo, un delitto perfetto, de Fabiana Della Valle y Raffaele Tomelleri: no están relacionadas. Paluani no financiaba al Chievo. No fue el Chievo quien hundió a Paluani».

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¿Cuál fue el error que no se perdona?

«Subestimé el pago fraccionado del IVA durante la pandemia de covid. Teníamos una deuda con Hacienda pequeña en comparación con la de otros clubes. Pero debería haber entendido que para nosotros, siendo tan pequeños, podía ser un problema. Ya habían intentado quitarnos de en medio antes, en la época de Eriberto-Luciano».

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¿El del pasaporte falso?

«Había llegado con el nombre de Eriberto, había hecho una buena temporada y lo habíamos traspasado a la Lazio. Desde Brasil, donde estaba de vacaciones, llegó la bomba: había confesado que se llamaba Luciano y que había venido a Italia con los papeles de otra persona, tres años más joven. Un lío. La Lazio, metida en problemas hasta el cuello, se negó a pagar y salió airosa. A nosotros, que habíamos adquirido al jugador en la subasta a sobre cerrado, nos castigaron. Perdí el dinero y también tuve que renunciar a fichar a Didier Drogba, que después despuntaría...».

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¿Entonces?

«La Liga y la Federación, al tener que elegir, nos dejaron caer a nosotros y salvaron a la Lazio. ¿Cómo iban a enfrentarse a Roma? Éramos pequeños. Todos los veranos había algún problema... A mí me interesaba el fútbol y solo el fútbol; otros se preocupaban por cuestiones políticas».

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¿Cómo estalló el escándalo?

«Por las plusvalías».

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¿El sistema con el que varios clubes «arreglaban» sus cuentas intercambiándose jugadores por cifras exorbitantes sin mover dinero real?

«No “varios” clubes. Muchos. Si nosotros hicimos algo mal, otros lo hicieron peor. Clubes grandes. Cifras enormes. Nosotros fuimos el chivo expiatorio. El equipito al que castigar para dar una lección a todos».

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¿Por eso dice que asesinaron al Chievo?

«Sí. Se piense lo que se piense de esas malditas plusvalías, no hay delito. No existen parámetros para juzgar si un jugador vale uno, diez o cien. De hecho, en el juicio me absolvieron de eso».

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Pero hablamos de plusvalías ficticias.

«Técnicamente, no existe un valor ficticio. Puede haber una venta en negro o una factura falsa, pero no un valor ficticio. Lo dicen las sentencias. La propia Juve tuvo que llegar a un acuerdo porque había un problema de comunicaciones falsas a la Consob, si lo he entendido bien. Por las plusvalías podría haber sido absuelta».

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¿Y ustedes?

«A nosotros nos condenó sobre todo el escarnio público. Asistí a todo el juicio de Forlì. Por respeto al tribunal. Fue duro que me difamaran durante horas. Durante seis años, del 19 al 25».

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Ha contado que intentó quitarse la vida.

«Casi lo conseguí. Me salvaron. Cuando cruzas esa barrera, ya no te da miedo nada. Si no lo consigues, te agarras a algo. Día tras día. Poco a poco».

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¿Y qué hace ahora?

«No es que pueda hacer gran cosa. Me han confiscado todo lo que podían confiscar. Ni siquiera tengo una cuenta bancaria. Intento ser útil a los demás. Hacer lo que sé hacer. Soy instructor auxiliar de esgrima. Doy clases».