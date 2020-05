Campbell piensa en varios clubes en el caso de regresar a la Liga

Primera División de Costa Rica: El actual futbolista del León mexicano nombró a tres grandes del fútbol tico ante el planteo de una posible vuelta.

Joel Campbell tuvo un recorrido bien variado durante su carrera una vez que dejó el fútbol de su país en el 2012 para aterrizar en el fútbol europeo. , , , Grecia y fueron las naciones en las que militó, previo a su regreso a Latinoamérica para vestir la camiseta de León, en .

Lo cierto es que el extremo zurdo costarricense, de 27 años, respondió al planteo de un posible retornó al balompié tico y no tuvo problemas en admitir que jugaría en cualquiera de los grandes. Eso sí, la prioridad parece tenerla Saprissa, club en el que se desempeñó en la campaña 2010/11.

"Yo soy saprissista y siempre he sido saprissista. Pero comencé en la Liga (Alajuelense) también. Estimo mucho a la Liga y siempre le he tenido un aprecio, entonces el hecho de que sea saprissista no quiere decir que no pueda jugar con la Liga", manifestó el nacido en Desamparados, en diálogo con Yashin Quesada.

Asimismo, Campbell añadió a uno de los mejores equipos de los últimos años y actual campeón vigente: "Saprissista soy y siempre seré saprissista, igual me gustaría tener la oportunidad de jugar en Limón por mi papá y mi familia que es oriunda de Limón. Yo puedo jugar con Saprissa, puedo jugar con la Liga, y hasta con Herediano…no sé".