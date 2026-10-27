El club más laureado de Alemania iluminó de dorado el Allianz Arena el lunes por la noche, justo después de que se conociera que Kane había ganado el prestigioso premio individual. El color hacía juego con el Balón de Oro que se había llevado el delantero.

El delantero de la selección inglesa recibió un homenaje similar en el estadio de Wembley, en Londres, donde el arco que se eleva sobre el recinto se iluminó por completo de dorado y un mensaje felicitó a Kane por su victoria.

El Bayern anunció además una camiseta especial en honor a Kane. Esa misma noche, la tienda oficial del club muniqués ya ofrecía una estampación especial para la camiseta local actual: su dorsal 9 aparecía en dorado en lugar del blanco original.

El delantero de 33 años se impuso por un estrecho margen a Kylian Mbappe (Real Madrid) y Lamine Yamal (FC Barcelona) en la gala celebrada el lunes por la noche en Londres y ganó el Balón de Oro por primera vez en su carrera.

El redactor jefe de France-Football, Vincent Garcia, confirmó después que Kane se impuso al segundo clasificado, Mbappe, por un margen mínimo. La diferencia fue incluso menor que en 2024, cuando el centrocampista del Manchester City Rodri superó a Vinicius Junior, del Real Madrid, por apenas 41 puntos.

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¿Qué palabras dedicó Harry Kane al Bayern de Múnich?

En su discurso de agradecimiento, Kane elogió expresamente a su actual club y afirmó que en Múnich había crecido «como jugador, como persona y como líder».

Sin sus compañeros en el club más laureado de Alemania, explicó Kane, «esto no habría sido posible. La forma en que me impulsáis y en que nos empujamos unos a otros a rendir al máximo significa mucho para mí». Añadió que es «un honor jugar en el Bayern de Múnich. Representaros es un auténtico privilegio. Me hace muy feliz llevar este trofeo de vuelta al Bayern de Múnich».

El inglés envió además un mensaje al entrenador del Bayern, Vincent Kompany, que se encontraba en el hospital. «Espero que este éxito te dé un poco de fuerza», dijo. También dio las gracias a todo el cuerpo técnico: «Desde que estoy con vosotros, he crecido como jugador, como persona y como líder».

El presidente del club, Herber Hainer, habló de un «día de orgullo» para el Bayern. El director deportivo, Max Eberl, calificó a Kane de «gran incorporación» para el club.