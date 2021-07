Cambios que cambiaron: Scaloni leyó el partido para cerrarlo sin sufrir

Argentina se aproximaba a otro final cerrado y obligado a defenderse, pero las soluciones aparecieron en el banco y el cierre fue a pura orquesta.

A casi tres años de su designación, Lionel Scaloni aún no cuenta con un apoyo mayoritario en el hincha argentino. No estar ligado a los clubes "grandes", no tener un gran pasado como jugador de Selección y, especialmente, no haber dirigido a ningún equipo antes, despiertan ciertos murmullos. Pero el tiempo pasa, las victorias se suceden y, ante Ecuador, tuvo una influencia superior a otros triunfos.

Pero antes de los aciertos en los cambios, hubo un partido que se encaminaba a lo que ya había sufrido en repetidas ocasiones: dominar en el primer tiempo, con el agregado del gol, pero comenzar el segundo tiempo replegado sobre su área. Porque, una vez más, los primeros 20-25 minutos fueron un concierto en el que la primera guitarra se hizo cargo del protagonismo: Rodrigo De Paul jugó tal vez su mejor partido desde que es internacional y lo redondeó con un golazo gracias a la visión 360° de Messi, que en lugar de patear al arco ya que Galíndez había quedado desarmado, vio al flamante jugar de Atlético de Madrid para que defina adentro del área.

Pero la actuación del 7 no solo fue eso: altísimos porcentajes en precisión de pases y de toques en campo rival, además de recuperación y presión en la salida ecuatoriana. Sin embargo, ya el final de la primera parte adelantó lo que ocurriría en la segunda, con Dibu Martínez obligado a desplegar nuevamente los pergaminos que lo pusieron en el arco Albiceleste.

Scaloni estaba obligado a meter mano y esta vez fue un pleno: Guido Rodríguez puso el equilibrio que Leandro Paredes nunca pudo aportar y Ángel Di María tuvo un ingreso como en los viejos tiempos, a velocidades inalcanzables. Y fue clave en los goles restantes: exigió la salida de Ecuador para que le quedara a Messi, quien le dejó el gol a Lautaro, mientras que se mandó la corrida que derivó en la falta de Hincapié y el tiro libre masterclass de Leo.

Argentina está en semifinales. El martes vuelve a enfrentar a Colombia, como en la fecha de Eliminatorias de hace un mes, cuando ganaba 2-0 y se lo empataron sobre el final. De aquellos y otros errores es que parece aprender el DT, haciéndose camino al andar.