Cambios polémicos en el Uruguay-España: Federico Valverde, furioso con el seleccionador Marcelo Bielsa

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, realizó dos cambios llamativos ante España. Fernando Muslera, tras un grave error en el gol, pidió salir en el descanso, en su último partido del Mundial. Poco después, también fue reemplazado el capitán Federico Valverde.

Instantes antes del descanso, y menos de medio minuto después de que Manuel Ugarte pareciera haberse roto el ligamento cruzado, España se adelantó en el marcador. El disparo de Álex Baena, fácil de atajar, se le escapó de las manos a Muslera (40).

Muslera, icono uruguayo con cinco Mundiales y 137 partidos, pidió salir al descanso. Bielsa accedió y dio entrada a Sergio Rochet.

Pese a la desventaja, Bielsa optó por reservar a su capitán.

El madridista se mostró visiblemente molesto, rechazó estrechar la mano del técnico y se desahogó gritando con la camiseta puesta.



