Los entrenadores Jürgen Klopp y Xavi Hernández revelaron las alineaciones titulares de las selecciones de Alemania y Países Bajos, antes del esperado enfrentamiento entre ambas esta tarde del jueves, en el arranque de su camino en la Liga de Naciones de la UEFA, en el estadio "Johan Cruyff Arena" de la capital neerlandesa, Ámsterdam.

Xavi eligió para la selección de Países Bajos un once basado en un sistema (4-3-3), que quedó de la siguiente manera:

Portería: Bart Verbruggen.

Defensa: Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Denzel Dumfries.

Centro del campo: Quinten Timber, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch.

Ataque: Cody Gakpo, Brian Brobbey, Crysencio Summerville.

Xavi mantuvo en el banquillo a varias estrellas de Países Bajos, como Nathan Aké, Jeremie Frimpong y Teun Koopmeiners.

Lee también

Vinícius es brasileño, ¿lo es también Raphinha?

Por amplia diferencia: la afición del Real Madrid pide la salida de Vinícius en favor de Diomande

En cuanto a Alemania, su alineación quedó de la siguiente manera:

Portería: Marc-André ter Stegen.

Defensa: Philipp Tru, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Nathaniel Brown.

Centro del campo: Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Jamal Musiala.

Ataque: Kevin Schade, Karim Adeyemi, Kai Havertz.

Klopp comienza el partido con un sistema 4-2-3-1, con Kimmich y Nmecha en el eje del centro del campo, por detrás del trío formado por Schade, Musiala y Adeyemi, mientras que Havertz lidera la línea de ataque, en tanto que Serge Gnabry y Nadiem Amiri se sientan en el banquillo.

El enfrentamiento reviste una importancia especial, al tratarse del primer partido oficial de Klopp con la selección alemana, así como el primer debut oficial de Xavi al frente del cuerpo técnico de la selección de Países Bajos.



