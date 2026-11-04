Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, desveló su alineación para el partido de esta noche ante el Slavia Praga, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League.
Arteta introdujo cambios en el once que venció al Liverpool en la Premier League el pasado domingo, entre los que destacan las salidas de Jurrien Timber, Calafiori, Gabriel Jesús, Martin Ødegaard y Kai Havertz, dando entrada a Ben White, Hincapié, Zubimendi, Mikel Merino, Eze y Viktor Gyökeres.
La alineación del Arsenal fue la siguiente:
Raya, White, Saliba, Gabriel, Hincapié, Zubimendi, Rice, Merino, Madueke, Eze y Gyökeres.
En cuanto a la alineación del Slavia Praga, fue la siguiente:
Dominik, Vlcek, Holes, Zima, Kusej, Moses, Sadílek, Mbodji, Ayowe, Sturm y Novák.