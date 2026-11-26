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El inglés Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, ha introducido algunos cambios en sus hábitos fuera del campo tras reducir sus salidas nocturnas en los últimos tiempos, lo que le ha permitido brillar con el conjunto blanco esta temporada y convertirse en una de las piezas más destacadas del sistema del entrenador José Mourinho.

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Así lo reveló el periodista español Chito durante su intervención en el programa «Otra Ronda» de «Radio Marca», donde se abordó la polémica sobre la vida personal de los jugadores del conjunto blanco y hasta qué punto influye en su rendimiento sobre el terreno de juego.

Bellingham ha recibido críticas en las dos últimas temporadas por algunos de sus comportamientos fuera del campo, en un contexto de escrutinio creciente sobre la vida de las estrellas del Real Madrid, sobre todo tras el bajón de resultados del equipo y su incapacidad para cumplir las expectativas durante dos campañas. Esto ha situado a los propios futbolistas en el punto de mira, ya que la culpa ha dejado de recaer únicamente en los cuerpos técnicos.

Chito explicó, según recogió el diario «Marca», que los jugadores, entre ellos Bellingham, han pasado a cargar con buena parte de la responsabilidad del declive del equipo, al convertirse en el blanco de las críticas de la afición y de los medios. Además, señaló que la directiva del Real Madrid también se movió en el mercado de fichajes y cerró varias incorporaciones, lo que contribuyó a cambiar el enfoque del debate sobre las causas de los malos resultados.

La tertulia también abordó la naturaleza de la información que circula sobre la vida privada de los futbolistas y hasta qué punto está condicionada por las personas de su entorno. Los participantes señalaron que algunas versiones pueden verse influidas por la postura de personas del propio club, ya sean allegados al entrenador o jugadores que compiten con otros por un puesto en el once titular.

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En este sentido, apuntaron que hablar del comportamiento de un jugador fuera del campo no siempre se puede desligar de sus relaciones dentro del vestuario, y explicaron que el entorno de un entrenador descontento con la conducta de un futbolista concreto, o el de un compañero que le disputa la misma posición, puede influir en la información que llega a los medios.

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Sin embargo, el punto más destacado del debate fueron las salidas nocturnas de Bellingham . Los participantes consideraron que el verdadero criterio para juzgar a un futbolista debe ser lo que ofrece en los partidos y no su vida personal, siempre que su comportamiento fuera del campo no repercuta negativamente en su nivel ni en su compromiso con el equipo.

Los participantes en el programa afirmaron que, si Bellingham es capaz de salir de fiesta todas las noches y después volver al campo y ofrecer el nivel que muestra, no hay ningún problema, en alusión a que el rendimiento deportivo debe seguir siendo el factor fundamental a la hora de valorar a los futbolistas profesionales.

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El debate recordó la experiencia de la exestrella brasileña Romario, para subrayar que los hábitos personales de los jugadores no deberían convertirse en un problema mientras cumplan con su cometido sobre el terreno de juego y aporten lo que se espera de ellos cuando el equipo los necesita.

Durante su intervención, Chito aseguró que Bellingham ha reducido efectivamente sus salidas nocturnas y afirmó que ese cambio ya se ha producido, sin que ello signifique que la polémica sobre su vida privada deba anteponerse a la valoración de su nivel futbolístico y de su aportación al Real Madrid.

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Este debate llega en un momento en el que las estrellas del Real Madrid afrontan una presión cada vez mayor, después de dos temporadas en las que el equipo no ha logrado estar a la altura de las expectativas, lo que ha hecho que los detalles de la vida cotidiana de los jugadores estén sometidos a un mayor seguimiento por parte de los medios y la afición.