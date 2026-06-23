Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Around FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Cambio en el reglamento: decisión inesperada de la FIFA antes de las eliminatorias del Mundial

World Cup

Aunque el torneo ya ha comenzado, se espera un cambio en el Mundial.

Aunque el Mundial 2026 ya empezó el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA quiere modificar las reglas durante el torneo.

Quiere cambiar las reglas de los penaltis en eliminatorias para lograr más equidad.

La propuesta, sin precedentes, permitiría a cada equipo elegir si lanza el primer penalti o ejecuta los lanzamientos ante su propia afición.

Según el diario británico «The Times», la FIFA ha conversado con el Consejo de la Asociación Internacional de Fútbol (IFAB) para modificar las reglas pese a que el torneo ya haya empezado.

El IFAB debe decidir antes del primer partido de eliminatoria, el domingo, para aplicar el cambio en todo el torneo.

Ahora se hacen dos sorteos: uno para elegir quién tira primero y otro para la portería.

Ahora, la FIFA quiere un sorteo único: el ganador elige opción, el perdedor toma la otra.

La FIFA cree que así se evita dar dos ventajas al mismo equipo.

Anuncios