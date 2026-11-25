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Coleen Rooney, esposa de la leyenda del Manchester United Wayne Rooney, ha reconocido que está nerviosa por lo que su marido pueda revelar a continuación sobre la disposición del baño de la pareja en su antigua casa.

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El exfutbolista, de 41 años, es uno de los concursantes de la actual temporada del programa de ITV «I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!».

En una conversación con sus compañeros del campamento, explicó que él y Coleen sustituyeron el bidé por un segundo inodoro en su anterior casa.

«Era como si de todos modos no usáramos el bidé. Así que pusimos dos inodoros, para que Coleen y yo pudiéramos sentarnos uno al lado del otro mientras hacíamos nuestras necesidades», contó Rooney.

Y añadió: «Lo único que no hago es limpiarme delante de ella, así que tiene que terminar e irse».

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Por su parte, Coleen ha declarado ahora que se puso nerviosa tras la confesión pública de Wayne y por lo que pueda decir más adelante.

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En su intervención en el programa «I'm a Celebrity: Unpacked», los presentadores Sam Thompson y Kemi Rodgers le preguntaron cómo se sentía después de que su marido revelara en la televisión nacional sus costumbres en el cuarto de baño.

«Ni siquiera era por el tema del inodoro. Era por lo que saldría de su boca después, si ya decía eso ahora», respondió.

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Y prosiguió: «Era en nuestra antigua casa, así que evidentemente fue hace mucho tiempo. Los obreros nos preguntaron: ¿queréis dos inodoros o un inodoro y un bidé? Y dijimos: bueno, nos quedamos solo con dos inodoros, porque no vamos a usar el bidé. No era algo rutinario. Solo pasaba cuando hacía falta».

A continuación se mostró en pantalla una imagen de la disposición de los inodoros, con un rollo de papel higiénico colocado entre ambos.

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«Nos lo íbamos pasando el uno al otro», dijo entre risas.

Tras la emisión del episodio, Coleen compartió fotos de los inodoros en Instagram. En una de ellas aparecía de pie entre ambos mientras se maquillaba frente al espejo, con la leyenda «2018».

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También publicó otra imagen en la que se veían los dos inodoros contiguos, acompañada del texto: «Madre mía, nuestra antigua casa. La casa de la familia Thrones».

Rooney pensó en el suicidio

Hace alrededor de una semana, Wayne Rooney, leyenda del Manchester United y de la selección de Inglaterra, reveló que atravesó una etapa psicológica muy dura durante su carrera futbolística, en la que llegó a pensar en el suicidio, al mismo tiempo que sufría adicción al alcohol, y aseguró que aquella fase lo empujó a aislarse y a alejarse de su entorno.

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Rooney, de 41 años, habló con franqueza de esta experiencia durante su participación en el pódcast «The Midpoint with Gabby Logan», donde recordó el difícil periodo que siguió al nacimiento de su hijo Kai, cuando no era capaz de afrontar los problemas que atravesaba lejos de los terrenos de juego.

El exjugador del Manchester United explicó que era consciente de que estaba pasando por un momento muy complicado, pero no quería que su hijo lo viera en ese estado, lo que le llevó a aislarse y a alejarse de los demás, hasta que empezaron a asaltarle pensamientos suicidas.

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«Echando la vista atrás, puedo decir que fui egoísta, pero sabía que estaba pasando por un momento muy difícil. En aquel momento no quería que Kai me viera así, así que yo también me aislé», añadió Rooney.

Y continuó: «Incluso empecé a pensar en el suicidio. Ya no quería ver a nadie ni encontrarme con nadie por la calle, ni tampoco entrar en las tiendas. En el campo de fútbol seguía sintiéndome cómodo, pero tenía muchos problemas con todo lo demás».