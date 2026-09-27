El francés Eduardo Camavinga, estrella del Real Madrid, siente una gran decepción tras no haber sido convocado para el Mundial 2026 con la selección de su país, pero actualmente se prepara para representar a Francia mañana lunes, en el partido ante Bélgica por la Liga de Naciones de la UEFA.

Camavinga habló en una rueda de prensa antes del partido ante Bélgica, donde bromeó sobre su compañero en el conjunto blanco, el portero Thibaut Courtois, ausente en el encuentro de mañana, diciendo: "Estoy contento de que no vaya a jugar".





Y añadió, respecto a su posición favorita, según recogió el diario español "As": "Tenemos un buen número de jugadores en la posición de lateral izquierdo, no diré lateral izquierdo. Tengo la oportunidad de jugar como mediocentro (número 8) y como centrocampista (número 6) actualmente. El entrenador lo sabe. Creo que ya sabes cuál es mi posición favorita (ríe)".

Y sobre lo que necesita para convertirse en un jugador titular en el Real Madrid y en la selección francesa, Camavinga aclaró: "Continuidad. Creo que la continuidad es lo más importante ahora. Lo más importante es concentrarse en el terreno de juego y no cometer errores. Eso es lo que da continuidad".

Y sobre la llegada de Zinedine Zidane a la dirección técnica de Francia dijo: "Las cosas han cambiado fuera del campo. No ha cambiado mucho dentro del campo, aunque Zidane y Deschamps tienen características diferentes".

Y acerca de volver a trabajar con Zidane señaló: "Lo vi en una carrera de Fórmula 1. Fue una sensación extraña. Porque todos sabemos lo que representa para la selección nacional. Ahora es mi entrenador. Y lo más importante es que me da confianza. Y eso es algo muy especial para mí".

Y sobre el partido ante Bélgica y la victoria de Francia en los últimos 5 enfrentamientos entre ambas selecciones, completó sus declaraciones: "Creo que es un partido importante, Bélgica es una gran nación. Después de lo que pasó, ustedes los belgas son los más tristes (ríe), pero será un gran partido, porque son una gran nación y todos estamos deseando disputar este tipo de encuentros".

Y respecto a su ausencia en el Mundial continuó: "El no participar en el Mundial me afectó mucho, porque todo jugador sueña con jugar este torneo. Roma no se construyó en un día. Nunca había experimentado este tipo de decepción en mi carrera. Es algo que debo superar".

Y sobre Ousmane Dembélé, la estrella del Real Madrid dijo: "Es un líder técnico. Es una persona que no necesita hablar para ser líder. Estoy contento de estar con él ahora porque lo conozco desde hace mucho tiempo en el Rennes".

Y respecto a Kylian Mbappé completó sus declaraciones: "Creo que Mbappé es un jugador que ya ha jugado en la banda izquierda. En 2022 ofreció un buen rendimiento en esa banda. Está motivado. Creo que es capaz de contribuir defensivamente".















