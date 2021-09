Camavinga: "Estoy en el mejor club del mundo"

El nuevo fichaje del Real Madrid ha concedido una entrevista a "Telefoot" y ha repasado su llegada al Real Madrid.

Eduardo Camavinga es una de las grandes sensaciones del Real Madrid. El joven centrocampista se está haciendo un hueco en las alineaciones de Ancelotti, y está empezando a demostrar su calidad en la capital de España. Tras llegar en las últimas horas del mercado de fichajes a la entidad de Concha Espina, el ex del Rennes ha concedido una entrevista a "Telefoot" y ha hablado sobre sus primeros días en España.

Su llegada al Real Madrid

"En cuanto vi que el Real Madrid estaba siguiéndome y estaba dispuesto a hacer una oferta por ficharme, no lo dudé ni un segundo. Son cosas de las que no puedes dudar".

¿Cómo se sintió tras marcar su primer gol?

"En el terreno de juego quiero ayudar en el equipo. No estaba directamente involucrado si ves el gol, estaba a la derecha y aproveché que me vino el rechace para marcar gol. Además, al principio no lo celebré porque no pensé nunca que ma rcaría en mi primer partido. Miré al árbitro y luego se desató la locura".

Su sentimiento por el Rennes

"El Rennes es el equipo de mi corazón, veo sus partidos de la Ligue 1. Sí, es cierto que podría haberme quedado en el Rennes, estarán en mi corazón para siempre y nunca se me olvidarán. Volveré al estadio para ver a mis amigos pronto".

¿Qué le ha llamado más la atención en el cuadro blanco?

"La calidad técnica y los entrenamientos es lo que más me ha marcado en el Real Madrid. Cuando llegué el primer día, estaba cansado tras acabar el primer entrenamiento, pero me he ido acostumbrando. Tal vez lo más duro está siendo el idioma, porque me gusta mucho reírme con los demás y gastar bromas y no controlo todavía muy bien el español..."

Sincero sobre Benzema

"Es un líder. Hablamos mucho y yo no lo sabía, pero es una persona muy divertida. Lleva a todo el grupo y lo lidera".

El Mundial en 2022, su objetivo

"Estoy en el mejor club del mundo, así que eso ayudará a intentar llegar a la selección francesa. Participar en el Mundial de 2022 es un objetivo. Tengo que hacer buenos partidos aquí, porque las actuaciones con el Real Madrid son las que me harán volver a la selección francesa".