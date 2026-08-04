A lo largo de la historia han aparecido jugadores que no dieron lo mejor de sí durante una temporada y que luego cambiaron con el inicio de la siguiente, pero el arranque de la nueva campaña indica que este no será el caso del francés Eduardo Camavinga con el Real Madrid.

Según el diario "As", el jugador francés (23 años), que sufrió su ausencia del Mundial debido a su discreta temporada, trabajó durante todo el verano para llegar a la pretemporada en el mejor estado posible; sin embargo, su participación durante 90 minutos ante la Fiorentina, además de más de dos horas frente al Alcorcón y el Leganés, fue suficiente para demostrar que aún no ha dejado una huella determinante.

Tras ser titular en los dos primeros amistosos en el estadio Di Stéfano, volvió a jugar de inicio ante la Fiorentina, y la falta de jugadores del primer equipo en esta fase de la pretemporada le brindó una oportunidad de oro para demostrar su valía ante el entrenador José Mourinho, pero hasta ahora no la ha aprovechado.

Pese a su asistencia en el primer gol del Real Madrid ante la Fiorentina, Camavinga se mostró nervioso, disperso e inseguro frente al equipo italiano.

Asimismo, su fallido intento de controlar el balón se difundió ampliamente en las redes sociales; no obstante, el Real Madrid no ha hecho más que comenzar la pretemporada, por lo que el jugador francés tendrá otras oportunidades para demostrar su valía.

Las peores noticias que recibirá Camavinga, si no las peores de todas, no tienen que ver con él personalmente, sino con sus compañeros del conjunto blanco, pues a partir de esta semana los jugadores que llegaron más lejos en el Mundial irán regresando de forma progresiva al Merengue, y algunos de ellos son jugadores del centro del campo y futbolistas con un alto espíritu competitivo.

El portugués Bernardo Silva fue el primero en llegar, ya que el nuevo jugador del Real Madrid pasó el reconocimiento médico ayer lunes y luego se entrenó bajo la dirección de su compatriota Mourinho.

Y aunque Bernardo Silva suele jugar en la banda derecha, también es capaz de actuar en una posición central, dentro de un doble pivote, la misma posición que ocupa actualmente Camavinga.

Y después de Bernardo llega el turno de Aurélien Tchouaméni, que se espera sea titular en la alineación del Real Madrid.

Con estos fichajes, el entrenador del Real Madrid podrá contar con todos los jugadores del centro del campo, a la espera de la posible incorporación de Rodri.

En caso de que el jugador del Manchester City se incorpore, el futuro de Camavinga podría cambiar radicalmente, ya que la llegada del español supondría un gran revés para el francés, y quizás eso lo empuje a poner fin a su etapa en el Real Madrid.