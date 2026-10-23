Camara, fichaje de Cruyff, salva al Jong Ajax con un magnífico lanzamiento de falta; Veerman y Van der Hurk firman sendos tripletes en toda regla

El FC Emmen ha dado un gran paso en la Keuken Kampioen Divisie. El equipo ganó al Vitesse en Arnhem y ahora ocupa el segundo puesto, favorecido también por la derrota del Almere City ante el Roda JC (2-3). El Heracles sigue primero, aunque no pudo ganar al NAC. Henk Veerman lideró al FC Volendam con un triplete y el equipo sube a la séptima posición.

NAC Breda - Heracles Almelo 1-1

Charles Andreas Brym abrió el marcador muy pronto. Era el sexto partido consecutivo en el que veía puerta. La ventaja duró poco. Jean-Paul N’Djoli recibió un toque dentro del área y Tristan van Gilst no falló desde los once metros. En la segunda mitad, lo más emocionante que ocurrió en Breda fue un altercado.

Almere City - Roda JC Kerkrade 2-3

El equipo local se adelantó a los cuatro minutos. Hamza el Dahri recibió el balón dentro del área y definió con facilidad: 1-0. Aunque el Roda pasó a dominar el juego, el Almere amplió su ventaja por medio de Jamie Jacobs, que marcó a bocajarro tras una serie de rechaces en un córner.

Pero Anthony van den Hurk no tardó en marcar el 2-1, el 2-2 y el 2-3. El delantero del Roda JC estuvo desatado en Almere y se llevará el balón del partido a casa.

FC Volendam - Jong FC Utrecht 6-2

En Volendam, los visitantes de Utrecht se adelantaron al cuarto de hora. Jesse Owen marcó desde cerca. La ventaja les duró poco, porque apareció «Hurricane Henk», como dijo Hans Kraay junior en el estudio de ESPN. Veerman marcó tres goles antes del descanso: 3-1.

En la segunda mitad, el Utrecht recortó distancias pronto, pero Frederik Ihler restableció enseguida la ventaja de dos goles: 4-2. El propio Ihler anotó después el 5-2. A diez minutos del final, Younes Jaber el Maftahi también marcó con un gran disparo y fijó el resultado definitivo en 6-2.

De Graafschap - RKC Waalwijk 1-1

El De Graafschap se adelantó ante el RKC con un magnífico disparo lejano de Björn van Zijl. El delantero había estrellado poco antes un balón en el poste. Ryan Fage empató para el RKC en la recta final.

TOP Oss - Jong Ajax 3-3

Después de desperdiciar varias ocasiones claras, el Ajax se adelantó a los 27 minutos. Salazar remató de forma espectacular un centro de Pharrell Nash: 0-1. Poco después, los jóvenes del Ajax hicieron el 0-2. Javier Monserrate, tras una buena jugada, cedió el balón a Emre Ünüvar, que solo tuvo que empujarlo.

Un error garrafal del portero Joeri Heerkens permitió al TOP Oss recortar distancias de la nada: 1-2. Poco después, Maxim Mariani cabeceó un córner para firmar el 2-2. El Jong Ajax acabaría incluso por verse por detrás en el marcador. De nuevo fue Visser y, de nuevo, un córner el que castigó al Ajax: 3-2.



Pero el Jong Ajax finalmente no perdió. Abdoulaye Camara, que llegó el pasado verano cedido por el Udinese con opción de compra, lanzó una falta desde larga distancia con el interior del pie y colocó el balón en la escuadra.

Vitesse - FC Emmen 0-2

Ambos equipos estuvieron muy cerca de abrir el marcador en la primera mitad. Naoufal Bannis no llegó por muy poco a un centro raso desde la banda y, en el otro extremo, Jack Cooper Love se topó con el portero Connor van den Berg. En la segunda parte, Cooper Love sí logró rematar un centro a gol. Después, el Vitesse dispuso de numerosas ocasiones, pero Sam Karssies se mostró imbatible. En los últimos minutos, Michael Breij marcó el 0-2 de penalti.

FC Den Bosch - MVV Maastricht 2-2

Sebastian Karlsson Grach abrió el marcador para el FC Den Bosch a los nueve minutos, tras una jugada de Kevin Monzialo: 1-0. Después del descanso, el MVV empató gracias a Robert Klaassen, que en el minuto 54 marcó directamente de córner con un magnífico lanzamiento con efecto. Siete minutos más tarde, Ilias Boumassaoudi volvió a adelantar al Den Bosch tras un pase de Devon de Corte. Sin embargo, Finn Dicke cabeceó el 2-2 en el minuto 79.

Después, el portero del FC Den Bosch Pepijn van de Merbel, que había salido lejos de su portería, fue expulsado por una falta torpe sobre Thijme Verheijen. El MVV pareció incluso hacerse con la victoria en los últimos minutos, pero un gol de Verheijen fue anulado por fuera de juego.

FC Eindhoven - Jong PSV 1-2

El Jong PSV ganó el viernes por la noche el miniderbi de la Ciudad de la Luz, pese al dominio del equipo local. Samuel Dumbili abrió el marcador a los once minutos al empujar un centro de Kluit. El FC Eindhoven buscó entonces el empate y obtuvo su recompensa en el minuto 31 gracias a Rayan Buifrahi, que marcó con un disparo al palo corto.

El equipo local tuvo después varias ocasiones, pero tanto Buifrahi como Siegert Baartmans estrellaron el balón en el larguero. Contra el desarrollo del juego, el Jong PSV volvió a adelantarse en el minuto 76: Austyn Jones transformó un penalti cometido por Junior Poortvliet sobre Mulders.

Jong AZ - Helmond Sport 5-4

El Helmond Sport perdió el viernes por la noche un partido de locura ante el Jong AZ por 5-4, pese a que los visitantes remontaron una desventaja en tres ocasiones. El equipo de jóvenes dirigido por Frédéric Frans se vio pronto 2-0 abajo por los goles de Bogdan Budko y Jasper Hartog. Tarik Essakkati recortó distancias para el Helmond y Dean Huiberts cabeceó el 2-2 tras un pase del propio Essakkati.

Poco después del descanso, Hartog volvió a adelantar al Jong AZ con un disparo lejano. Michel Ludwig empató cuando se rozaba la hora de juego, otra vez tras una jugada de Essakkati. En el minuto 78, Frej Elkjaer puso por cuarta vez por delante al equipo local con un lanzamiento de falta. El Helmond Sport volvió a reaccionar y empató 4-4 a falta de un minuto por medio del suplente Kiton Ekoli. Sin embargo, en el último minuto, Jeremiah Esajas cabeceó un córner para marcar el 5-4 del Jong AZ.