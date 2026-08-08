El AZ ha convertido en victoria su primer partido de la temporada en la Eredivisie. En el AFAS Stadion, el suplente Calvin Stengs fue el gran protagonista ante el ADO Den Haag. El centrocampista, que regresó recientemente a Alkmaar, dio la preasistencia en el 1-0 y firmó él mismo el resultado final: 2-0.

El ADO regresó a la Eredivisie después de cinco años y empezó con mucha valentía, lo que generó peligro por medio de Evan Rottier antes de que se cumpliera un minuto. Su remate se fue rozando el poste. Mientras tanto, el AZ parecía necesitar algo más de tiempo para encontrar su ritmo.

Poco a poco, el equipo local fue entrando mejor en el partido y eso pareció conducir al 1-0, cuando Elijah Dijkstra marcó tras un recorte. Sin embargo, el gol fue anulado por una falta de Mexx Meerdink justo antes de que estallara la celebración.

Tras ese gol anulado, el AZ no logró generar grandes ocasiones durante mucho tiempo. El ADO cumplió con su misión y se fue al descanso sin encajar. Justo después del descanso, el entrenador del AZ, Leeroy Echteld, hizo salir del banquillo a Stengs y Troy Parrott.

Varios minutos después de la entrada de Stengs y Parrott, en el minuto 57, el AZ rompió por fin el empate. Parrott fue lanzado al espacio tras un balón en profundidad de Stengs, puso el pase atrás para Daal y lo vio definir con el interior de la derecha para hacer el 1-0.

Unos cinco minutos más tarde llegó también el 2-0. Kees Smit esquivó a su rival con mucha clase y asistió a Daal, que esperó un instante y puso un pase medido para la llegada de Smit. El centrocampista puso un centro tenso y Stengs empujó el balón a la red: 2-0.

Con eso, el duelo quedó prácticamente sentenciado. Al ADO le faltó mucho en ataque como para pensar seriamente en sacar un resultado. El AZ, vigente campeón de copa, sigue así en una nube, después de que la semana pasada ya derrotara al PSV por 0-4 en la lucha por la Supercopa de los Países Bajos.



