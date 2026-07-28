Calvin Stengs ficha por el AZ y revela qué hombre le hizo decidirse por el regreso

Calvin Stengs es oficialmente jugador del AZ, tal y como ha anunciado el club a través de sus canales oficiales. Llega procedente del Feyenoord, donde rescindió su contrato de mutuo acuerdo.

El zurdo estaba sin equipo desde la semana pasada y el AZ no ha tardado en aprovecharlo. El pasado viernes ya pasó el reconocimiento médico ‘en secreto’.

«Quiero dejar atrás ese periodo con tantas lesiones. Me siento bien y quiero ir con todo. Disfrutar jugando al fútbol. Esa es la razón principal por la que he vuelto aquí, y por supuesto también el entrenador Leeroy Echteld, con quien viví una buena etapa en categorías inferiores», afirmó Stengs a través de los canales oficiales.

Stengs pasó por la cantera del AZ y acabó disputando 113 partidos oficiales con el primer equipo. En ellos firmó 24 goles y 22 asistencias.

En 2021 se marchó al OGC Niza por quince millones de euros. No fue un gran éxito. En la temporada 2022/23, Stengs fue cedido al Royal Antwerp FC, antes de abandonar definitivamente el Niza en el verano de 2023: el Feyenoord lo fichó.

Tras un buen inicio, su etapa en Róterdam-Zuid tampoco terminó de funcionar, en parte por los problemas de lesiones. La pasada temporada, Stengs jugó como cedido en el Pisa. Este verano regresó a De Kuip y se decidió rescindir su contrato.

Stengs debutó con la selección de Países Bajos en noviembre de 2019, cuando era jugador del AZ. En los años posteriores disputó ocho partidos internacionales. Su último encuentro con la Oranje fue en noviembre de 2023, contra Gibraltar. Países Bajos ganó por 0-6 y Stengs marcó un hat-trick.