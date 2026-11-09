Pese al positivo inicio de Zinedine Zidane al frente de la dirección técnica de la selección francesa, la aparente calma dentro de la concentración de Francia no refleja la verdadera realidad del ambiente entre bastidores, después de que informes periodísticos revelaran una serie de crisis organizativas y disputas internas que llegaron hasta el punto de altercados verbales entre miembros del cuerpo administrativo, y que llevaron a uno de los responsables a tomarse una baja médica tras la escalada de las diferencias con su compañero.

Según el portal francés "Foot Mercato", citando al diario "L'Équipe", los primeros meses del mandato de Zidane han estado marcados por turbulencias internas, pese a los buenos resultados que ha cosechado el equipo bajo su dirección, materializados en tres victorias y un empate en sus cuatro primeros partidos.

La selección francesa se prepara para afrontar el nuevo parón internacional, después de que los jugadores llegaran este lunes al centro de Clairefontaine, con vistas al enfrentamiento ante Italia la tarde del jueves, antes del duelo frente a Bélgica, en una concentración que Zidane espera aprovechar para seguir desarrollando al equipo y consolidar sus ideas tácticas, especialmente con la incorporación de varias caras nuevas, entre las que destacan Pablo Pagis y Saël Kumbedi.

Sin embargo, el diario "L'Équipe" puso el foco en un ambiente totalmente distinto entre bastidores, señalando que los problemas no se relacionan únicamente con los resultados o los aspectos tácticos, sino que se extienden a la forma de gestionar algunos asuntos organizativos y las cuestiones del personal dentro de la selección.

El parón internacional del pasado septiembre había sido testigo de una serie de errores organizativos embarazosos, el más destacado el incidente del calcetín en el enfrentamiento ante Bélgica, que provocó el retraso en el inicio del partido y la imposición de una multa económica de 10.000 euros a la Federación Francesa de Fútbol, por el uso de una cinta de un color no conforme con el reglamento.

Aquel periodo también vivió otras situaciones que generaron confusión, después de que Kylian Mbappé apareciera sosteniendo él solo la bandera turca tras la entrada de ambas selecciones al terreno de juego, y de que Michael Olise se viera obligado a retirar el plato de calentamiento que había quedado sobre el césped después de la interpretación de los dos himnos nacionales en el enfrentamiento ante Italia, mientras que Zidane no pudo escuchar el inicio del himno nacional francés en Esmit.

Y las crisis no se detuvieron en los errores que aparecieron ante las cámaras, pues L'Équipe reveló una fuerte disputa entre dos de los responsables del material, que derivó en un violento altercado verbal, lo que llevó a uno de ellos a tomarse una baja médica.

El asunto tiene que ver con Bastien Giray, responsable del equipamiento del primer equipo, que fue ascendido tras su trabajo con la selección de Francia sub-21, y Kamel Lahlou, de quien el diario señaló que su estrecha relación con Fabien Barthez jugó un papel en facilitar su nombramiento en su cargo administrativo.

Según el informe, estalló un fuerte altercado verbal entre ambas partes durante su primera reunión, y la tensión llegó a un punto en el que Giray sintió que su compañero estaba a punto de agredirle físicamente, lo que le empujó a informar a los responsables del incidente.

Y pese a la gravedad de las acusaciones, no se produjo una intervención decisiva para contener la crisis, según lo recogido por el diario, algo que provocó el malestar de Giray, quien creyó que sus superiores evitaban adoptar una postura clara por temor a molestar a algunos allegados a Zidane, antes de que más tarde se tomara una baja médica.

Durante la concentración del presente mes de noviembre, Julien Mimito, exdirector técnico de la selección de Francia sub-21, asumirá la tarea de suplir la ausencia de Giray.

Reestructuración dentro de la Federación Francesa

Los cambios administrativos se extendieron a otros asuntos dentro de la Federación Francesa de Fútbol, que publicó un anuncio interno para buscar un ayudante del director del equipo, Laurent Georges, coincidiendo con la preparación para reorganizar el puesto de responsable de seguridad, tras dirigirse acusaciones contra Mohamed Sanhaji.

Estos acontecimientos plantean interrogantes sobre los mecanismos de gestión y organización dentro de la selección francesa, que reúne a una élite de las más destacadas estrellas del fútbol mundial, pero que afronta desafíos que no se relacionan únicamente con el rectángulo verde.

Y entre el prometedor inicio de Zidane y las turbulencias que se van desvelando una tras otra entre bastidores, la misión del técnico francés parece ir más allá de simplemente construir un equipo capaz de competir, pues también se le exigirá trabajar en un ambiente estable, lejos de las disputas que amenazan con dispersar la concentración dentro del vestuario de Francia.