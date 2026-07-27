Callejón sin salida y condiciones: ¿cederá el Al-Hilal a las peticiones de Benzema?

El caso del francés Karim Benzema se ha convertido en uno de los asuntos más complicados dentro del Al-Hilal saudí, después de que la relación entre el jugador y la directiva, junto al cuerpo técnico, llegara a una fase en la que todas las partes parecen aferradas a su postura, lo que abre la puerta a varios escenarios antes del cierre del mercado de fichajes de verano.

Una crisis que no tiene que ver solo con el nivel

Aunque Benzema no ha ofrecido el nivel esperado desde su llegada al Al-Hilal, la crisis actual no está ligada únicamente al rendimiento deportivo, sino que se extiende al sentimiento del jugador de no ser valorado dentro del club.

Los informes apuntan a que el delantero francés no estaba conforme con la continuidad de la política de antigüedad a la hora de conceder el brazalete de capitán, en un momento en el que considera que su estatus y su historia lo capacitan para un papel mayor dentro del equipo, especialmente si se compara su situación con lo ocurrido con Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr.

Diferencias de visión con Inzaghi

El entrenador italiano Simone Inzaghi contempla a Benzema desde un ángulo puramente táctico, ya que quiere limitar su función al área y centrarla en finalizar los ataques, mientras que la estrella francesa se acostumbró durante sus años en el Real Madrid a moverse con libertad, a bajar al centro del campo, a generar juego y a participar en la construcción del ataque.

Esta diferencia en la visión táctica ha creado una brecha evidente entre ambas partes, hasta el punto de que la relación entre ellos, según los informes, está más cerca de un callejón sin salida difícil de superar sin concesiones de una de las dos partes.

Benzema agita la carta de la salida

Ante este panorama, Benzema ha pedido a su agente que busque ofertas en el extranjero como paso previo a su marcha, en una señal de que el jugador no se opone a poner fin a su etapa en el Al-Hilal si encuentra el proyecto adecuado.

Por su parte, la directiva del club no parece aferrarse a su continuidad, pero pone como condición la llegada de una oferta económica adecuada que preserve los derechos del club, algo que hasta ahora no ha ocurrido.

¿Cederá el Al-Hilal?

La pregunta que se impone ahora es: ¿se retractará el Al-Hilal de su postura para conservar a Benzema?

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Desde el punto de vista táctico, el equipo dispone de múltiples opciones ofensivas, y además la directiva trabaja desde hace un tiempo en reestructurar la plantilla de profesionales en consonancia con la visión de Inzaghi, por lo que la continuidad del jugador podría no ser una prioridad absoluta si entra en conflicto con el proyecto del entrenador.

Pero, al mismo tiempo, la marcha de Benzema sin sustituirlo por un nombre de primer nivel podría situar al Al-Hilal ante un gran desafío, sobre todo porque el equipo afronta una temporada larga en la que competirá por todos los títulos nacionales y continentales.

La decisión más difícil aún no está resuelta

Hasta ahora, todas las posibilidades parecen abiertas. Benzema se aferra a su postura, Inzaghi se aferra a sus ideas y la directiva espera la oferta adecuada.

Entre estas tres partes, el Al-Hilal se encuentra ante una decisión trascendental que podría dibujar los rasgos de su proyecto en la nueva temporada: o bien la directiva logra acercar posturas y poner fin a la discrepancia, o bien la crisis continúa hasta terminar con la marcha de uno de los mayores nombres que el club ha contratado en los últimos años.