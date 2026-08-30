Callejón sin salida: un punto de discordia frena la renovación del contrato de Harry Kane

El Bayern Múnich intenta renovar el contrato de su estrella inglesa, Harry Kane, durante el próximo periodo, pero hay un obstáculo que se interpone en su camino.

Informes anteriores confirmaron que Kane recibe de vez en cuando ofertas desde fuera de Alemania, algunas de ellas procedentes de Arabia Saudí, y también ha sido vinculado en más de una ocasión con un traspaso al Barcelona, lo que ha llevado al Bayern a buscar la renovación del contrato.

Según el diario "AS", Harry Kane y el Bayern Múnich han llegado a un punto muerto en las negociaciones para renovar el contrato del delantero inglés, que finaliza en 2027.

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Tras la contundente victoria del Bayern Múnich por 5-1 en el debut liguero ante el Stuttgart, Kane declaró: "La primera reunión fue esta semana. Pero estas cosas no se resuelven en una o dos semanas. Habrá muchas otras conversaciones sobre los detalles".

Y al ser preguntado por las cláusulas del contrato, el capitán de la selección inglesa añadió: "No voy a hablar de los detalles aquí".

En general, el delantero dejó claro que está satisfecho con la marcha de las negociaciones: "Las cosas van bien, así que todo está bien por ahora. Continuaremos el diálogo en las próximas semanas y veremos qué sucede".

Y agregó Kane: "Hay muchos factores que influyen en un contrato como este: tengo 33 años, así que puede que no sea mi último contrato, pero desde luego es un contrato importante para mí. Necesito estar contento, y el club también necesita estar contento. Lo bueno es que ninguna de las dos partes está preocupada. Por el momento, son solo conversaciones abiertas, como sucede con cualquier contrato en mi carrera".

El diario confirmó que la principal discrepancia gira en torno a la duración del contrato, ya que Kane, máximo goleador de la Bundesliga en tres ocasiones desde su incorporación a Múnich, busca un contrato de larga duración mientras que el Bayern plantea un contrato de dos temporadas.

Kane declaró: "Quiero renovar el contrato por un largo periodo. Pero veremos cuál será finalmente la duración. Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo que satisfaga a ambas partes. Eso espero".

También Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo del Bayern Múnich, expresó su optimismo al afirmar: "La sintonía es perfecta, así que estamos completamente tranquilos respecto a este asunto. Que suceda un día antes o un día después, no importa".

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