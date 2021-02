"Calla la puta boca caralho" ¿A quién mandó callar Joao Félix tras marcar al Villarreal?

Polémica celebración del delantero del Atlético de Madrid luego de hacer el 0-2 de su equipo en La Cerámica.

No hubo una sonrisa, no hubo un festejo. No hubo alegría, sino más bien desahogo. ¿A quién mandó callar Joao Félix tras marcar al Villarreal? Esa es la pregunta que se hace media España al ver cómo reaccionó el delantero del Atlético de Madrid luego de hacer el 0-2 de su equipo en La Cerámica. "Calla la puta boca caralho", gritó nada más hacer el segundo tanto de los rojiblancos.