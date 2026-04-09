El Nottingham Forest mostró gran tenacidad en el Estadio do Dragão y, tras sufrir presión táctica, empató 1-1. El Forest mantuvo su 3-4-2-1 ante un Oporto que dominó la posesión (52 %) y generó mejores ocasiones. El rápido gol local parecía anunciar una noche dura, pero un extraño autogol de Martim Fernandes en el 13’ igualó el marcador y los de Vítor Pereira lo aguantaron.

En la segunda parte predominaron las intervenciones desesperadas y la disciplina defensiva. El Oporto terminó con un xG de 1,92, muy por encima del 0,26 del Forest, lo que refleja la dependencia visitante de su defensa. Con 31 despejes y 13 intercepciones, el Forest mostró la madurez necesaria para sobrevivir en Europa y frustró al gigante portugués hasta el final.

Portero y defensa

Stefan Ortega - 8/10

Ortega mantuvo el empate con 7 paradas clave ante 8 tiros a puerta y despejó con calma todos los centros altos.

Murillo - 7/10

Autoritario en la primera parte, ganó varios duelos aéreos antes de ser sustituido al descanso. Sus intercepciones frenaron las transiciones rivales, aunque su salida obligó a reorganizarse en la segunda mitad.

Morato – 7/10

Morato, encargado de contener la fuerza física de la delantera del Oporto, brilló por su buen posicionamiento. Fue clave en los 31 despejes del equipo, especialmente al alejar de cabeza los centros peligrosos que cruzaban el área pequeña.

Zach Abbott: 6/10

El joven sufrió ante un rival de gran nivel; a veces Wendel Gomes le sorprendió, pero su rápida recuperación y disciplina en el bloque bajo mantuvieron la estructura tras la presión inicial del Oporto.

Centrocampistas

Dilane Bakwa - 5/10

Le costó sumarse al contraataque y no pudo seguir las internadas de Martim Fernandes, por lo que fue sustituido en el 60 sin lograr ningún centro acertado.

Ryan Yates - 7/10

Actuación de capitán en el centro del campo. Yates fue el pivote táctico, protegiendo la zaga de tres y rompiendo el ritmo del Oporto. Sus cuatro faltas fueron tácticas y necesarias, frenando el impulso local en el último tercio.

Dan Ndoye - 6/10

Aportó energía, pero le faltó el último pase para castigar al Oporto al contraataque. Trabajó sin descanso en la transición, aunque su precisión en el pase mermó con el cansancio.

Nicolás Domínguez - 6/10

El argentino aportó garra junto a Yates. Fue eficaz en la distribución, aunque pasó la noche persiguiendo sombras mientras el Oporto reciclaba la posesión por el centro. Su esfuerzo fue innegable.

Ataque

Morgan Gibbs-White — 6/10

La chispa creativa del Forest quedó anulada por los centrocampistas retrasados del Oporto. Le costó encontrar espacios y apenas tocó el balón en el tercio ofensivo antes de ser sustituido a la hora de juego.

James McAtee - 5/10

McAtee sufrió el juego físico: mostró destellos técnicos, pero los defensas del Oporto se los arrebataron con dureza. Falta de puntería en sus pocas ocasiones.

Chris Wood - 5/10

Aislado durante los 46 minutos que jugó; su juego de espaldas ayudó, pero careció de apoyo para ser amenaza de gol. Fue sustituido al descanso para ganar velocidad en la transición.

Sustitutos y entrenador

Igor Jesus - 6/10

Salió en el descanso por Wood y aportó más movilidad, aunque tampoco generó peligro ante Diogo Costa.

Nikola Milenkovic - 7/10

Sustituyó a Murillo y dominó el juego aéreo en los últimos 20 minutos, clave para mantener el empate.

Omari Hutchinson - 6/10

Aportó energía al derecho, pero su definición fue irregular.

Neco Williams - 6/10

Ofreció una mejor cobertura defensiva que Bakwa durante la última media hora.

Ibrahim Sangaré: N/A

Entró en los últimos minutos para reforzar el centro del campo.

Vítor Pereira - 7/10

El técnico merece crédito por sus cambios oportunos: al ver que su equipo era superado, la doble sustitución en el descanso estabilizó la defensa y le dio un punto vital ante su exequipo.