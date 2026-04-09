El Crystal Palace cuajó una de sus mejores actuaciones europeas hasta la fecha, desmontando sistemáticamente a una Fiorentina que tuvo dificultades para hacer frente a la verticalidad y la presencia física de las Águilas. El partido se decidió en la primera media hora: Jean-Philippe Mateta marcó de penalti en el 24’ y encarriló la victoria. El 3-4-2-1 del Palace ahogó a los italianos, que apenas crearon 0,51 goles esperados (xG) pese a dominar ligeramente la posesión.

Tras el descanso la intensidad no bajó: el bloque de Oliver Glasner se mantuvo sólido y letal al contraataque. Tyrick Mitchell dobló la ventaja poco después del descanso, aprovechando la asistencia de Mateta, e Ismaila Sarr cerró el marcador en el descuento. Con 16 remates y cinco duelos aéreos ganados, los londinenses dominaron y se afianzaron en la tabla de la Conference League, mientras la Fiorentina quedó tambaleándose tras un ataque sin chispa.

Portero y defensa

Dean Henderson - 7/10

Poco trabajo, pero mostró gran calma. Realizó dos paradas y ayudó a superar la presión rival. Maxence Lacroix - 8/10

Maxence Lacroix – 8/10

Lacroix fue un muro en el centro de la defensa de tres. Su velocidad en la recuperación neutralizó a Gudmundsson y contribuyó a las 11 intercepciones del equipo. Además, su capacidad para sumarse al centro del campo con el balón complicó tácticamente el partido para la Fiorentina.

Justine Canvot — 7/10

El joven mostró solidez y disciplina: simpleza, buena posición y protección del centro. Complementó a Lacroix sin florituras.

Chris Richards - 6/10

Richards, el más exigido de los centrales, mantuvo la posición casi todo el partido. Vió amarilla en el 76 por una falta táctica que frenó un contraataque violeta y fue sustituido poco después para evitar riesgos.

Daniel Muñoz - 7/10

Su ritmo por la derecha fue constante y obligó a Gosens a defender.

Tyrick Mitchell - 8/10

Mitchell fue el mejor de la defensa: disciplinado ante Harrison y autor del gol del minuto 32 que dio al Palace el control del partido, con una carrera y un remate perfectos.

Centrocampo

Adam Wharton - 8/10

Wharton impartió una lección de juego desde la zaga. Su visión le permitió marcar el ritmo, completar la mayoría de sus pases y conectar con los tres delanteros. Salió en los últimos segundos tras una actuación que mostró por qué es el alma del equipo.

Daichi Kamada - 8/10

Su inteligencia en los espacios intermedios fue un placer de ver. Equilibró defensa y ataque, y coronó su labor con una asistencia milimétrica a Sarr en el 91. Su flexibilidad táctica permitió al Palace pasar de un 5-4-1 sin balón a un 3-4-3 en un instante.

Ataque

Evan N’Guessan — 6/10

Aunque no marcó, sus movimientos sin balón generaron espacios que Mateta aprovechó. Presionó a la zaga de la Fiorentina hasta ser sustituido por Yeremy Pino en el 66'.

Ismaila Sarr - 8/10

Sarr fue una amenaza constante por su velocidad y juego directo. Superó a Dodo en varias ocasiones y, en el descuento, marcó con calma tras un pase en profundidad de Kamada. Gran calidad técnica.

Jean-Philippe Mateta - 9/10

Imparable, unió fuerza y toque. Marcó de penalti en el 24’ y asistió a Mitchell en el 32’. Su dominio en el área impulsó el xG de 3,45 del Palace.

Sustitutos y entrenador

Yeremy Pino (66') — 6/10

Pino entró en busca del tercer gol, presionó sin cesar a una defensa italiana cansada y aportó amplitud por la izquierda en el último cuarto de hora.

Jefferson Lerma (84') — N/A

Salió al campo en los últimos minutos para reforzar el centro del campo y asegurar el resultado.

Will Hughes (90+4') - N/A

Apareció demasiado tarde para influir.

Brennan Johnson (90+4') — N/A

Salió en el último suspiro del descuento.

Oliver Glasner - 9/10

Glasner ganó la batalla táctica antes incluso del inicio. Su decisión de mantener el 3-4-2-1 neutralizó el 4-3-3 de Vanoli. Ha logrado que el equipo sea eficaz sin necesidad de dominar la posesión, lo que demuestra su excelente gestión táctica.