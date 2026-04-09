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Crystal Palace FC v ACF Fiorentina - UEFA Conference League 2025/26 Quarter-Final Leg OneGetty Images Sport
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Calificaciones de los jugadores del Crystal Palace vs. Fiorentina: Jean-Philippe Mateta brilla y las implacables Águilas desmantelan a la Viola

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Crystal Palace vs Fiorentina
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El Crystal Palace dio una lección táctica en Selhurst Park y goleó 3-0 a la Fiorentina. Jean-Philippe Mateta, con un gol y una asistencia, lideró al equipo de Oliver Glasner, que tomó las riendas de su futuro en la Liga de Conferencias.

El Crystal Palace cuajó una de sus mejores actuaciones europeas hasta la fecha, desmontando sistemáticamente a una Fiorentina que tuvo dificultades para hacer frente a la verticalidad y la presencia física de las Águilas. El partido se decidió en la primera media hora: Jean-Philippe Mateta marcó de penalti en el 24’ y encarriló la victoria. El 3-4-2-1 del Palace ahogó a los italianos, que apenas crearon 0,51 goles esperados (xG) pese a dominar ligeramente la posesión.

Tras el descanso la intensidad no bajó: el bloque de Oliver Glasner se mantuvo sólido y letal al contraataque. Tyrick Mitchell dobló la ventaja poco después del descanso, aprovechando la asistencia de Mateta, e Ismaila Sarr cerró el marcador en el descuento. Con 16 remates y cinco duelos aéreos ganados, los londinenses dominaron y se afianzaron en la tabla de la Conference League, mientras la Fiorentina quedó tambaleándose tras un ataque sin chispa.

Portero y defensa

Dean Henderson - 7/10

Poco trabajo, pero mostró gran calma. Realizó dos paradas y ayudó a superar la presión rival. Maxence Lacroix - 8/10

Maxence Lacroix – 8/10

Lacroix fue un muro en el centro de la defensa de tres. Su velocidad en la recuperación neutralizó a Gudmundsson y contribuyó a las 11 intercepciones del equipo. Además, su capacidad para sumarse al centro del campo con el balón complicó tácticamente el partido para la Fiorentina.

Justine Canvot — 7/10

El joven mostró solidez y disciplina: simpleza, buena posición y protección del centro. Complementó a Lacroix sin florituras.

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Chris Richards - 6/10

Richards, el más exigido de los centrales, mantuvo la posición casi todo el partido. Vió amarilla en el 76 por una falta táctica que frenó un contraataque violeta y fue sustituido poco después para evitar riesgos.

Daniel Muñoz - 7/10

Su ritmo por la derecha fue constante y obligó a Gosens a defender.

Tyrick Mitchell - 8/10

Mitchell fue el mejor de la defensa: disciplinado ante Harrison y autor del gol del minuto 32 que dio al Palace el control del partido, con una carrera y un remate perfectos.

Centrocampo

Adam Wharton - 8/10

Wharton impartió una lección de juego desde la zaga. Su visión le permitió marcar el ritmo, completar la mayoría de sus pases y conectar con los tres delanteros. Salió en los últimos segundos tras una actuación que mostró por qué es el alma del equipo.

Daichi Kamada - 8/10

Su inteligencia en los espacios intermedios fue un placer de ver. Equilibró defensa y ataque, y coronó su labor con una asistencia milimétrica a Sarr en el 91. Su flexibilidad táctica permitió al Palace pasar de un 5-4-1 sin balón a un 3-4-3 en un instante.

Ataque

Evan N’Guessan — 6/10

Aunque no marcó, sus movimientos sin balón generaron espacios que Mateta aprovechó. Presionó a la zaga de la Fiorentina hasta ser sustituido por Yeremy Pino en el 66'.

Ismaila Sarr - 8/10

Sarr fue una amenaza constante por su velocidad y juego directo. Superó a Dodo en varias ocasiones y, en el descuento, marcó con calma tras un pase en profundidad de Kamada. Gran calidad técnica.

Jean-Philippe Mateta - 9/10

Imparable, unió fuerza y toque. Marcó de penalti en el 24’ y asistió a Mitchell en el 32’. Su dominio en el área impulsó el xG de 3,45 del Palace.

Sustitutos y entrenador

Yeremy Pino (66') — 6/10

Pino entró en busca del tercer gol, presionó sin cesar a una defensa italiana cansada y aportó amplitud por la izquierda en el último cuarto de hora.

Jefferson Lerma (84') — N/A

Salió al campo en los últimos minutos para reforzar el centro del campo y asegurar el resultado.

Will Hughes (90+4') - N/A

Apareció demasiado tarde para influir.

Brennan Johnson (90+4') — N/A

Salió en el último suspiro del descuento.

Oliver Glasner - 9/10

Glasner ganó la batalla táctica antes incluso del inicio. Su decisión de mantener el 3-4-2-1 neutralizó el 4-3-3 de Vanoli. Ha logrado que el equipo sea eficaz sin necesidad de dominar la posesión, lo que demuestra su excelente gestión táctica.

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