Calificaciones de los jugadores del Aston Villa vs Bolonia: Ollie Watkins y Morgan Rogers brillan en una contundente victoria a domicilio

El Aston Villa mostró una lección de transiciones rápidas y solidez defensiva para vencer al obstinado Bolonia en Italia. Desde el inicio, el plan de Unai Emery, con un bloque central compacto, frustró a los locales y lanzó contraataques que expusieron su defensa adelantada. La victoria mantiene al Villa en lo alto de la Europa League y refuerza su candidatura al título.

El control del centro del campo de Youri Tielemans y Amadou Onana liberó a Morgan Rogers y Emiliano Buendía, mientras Ollie Watkins aprovechaba cada ocasión en ataque. El Bolonia tuvo la pelota a ratos, pero careció de puntería. Una actuación seria y equilibrada que dejó al conjunto italiano sin respuestas.

Portero y defensa

Emi Martínez - 8/10

El argentino transmitió serenidad toda la noche. Encajó un gol, pero su distribución fue impecable y actuó como primer creador de juego. Realizó dos paradas cruciales en la primera parte ante Santiago Castro, demostrando por qué sigue entre los mejores porteros del mundo bajo presión.

Matty Cash - 7/10

El lateral derecho combinó defensa y desmarques. Contención clave ante Jhon Lucumi y cobertura constante bajo la presión del Bolonia en la segunda parte.

Ezri Konsa - 8/10

Konsa recordó por qué es clave en la zaga: posicionamiento impecable, cinco despejes y dominio aéreo. Mantuvo la calma pese a la reacción del Bolonia.

Pau Torres – 8/10

Su habilidad para romper líneas con pases precisos volvió a ser fundamental en la construcción del juego del Villa. Torres fue el más tranquilo del estadio, sorteó con facilidad la presión del Bolonia y dio la asistencia para uno de los goles con un pase largo milimétrico que pilló dormida a la defensa local.

Lucas Digne - 7/10

Digne aportó su habitual calidad desde la izquierda. Pese a la velocidad de Bernardeschi, sus centros fueron una amenaza constante y su entendimiento con Pau Torres mantuvo compacto el flanco izquierdo.

Centrocampo

Amadou Onana - 8/10

Un gigante físico en el centro del campo. Onana desbarató innumerables ataques del Bolonia, utilizando su envergadura y su fuerza para dominar a Remo Freuler. Su presencia permitió a los centrocampistas más creativos moverse con libertad, y su disciplina a la hora de mantener su posición fue tácticamente perfecta.

Youri Tielemans - 9/10

Marcó el ritmo con pases cortos y largos, completó más del 90 % y ayudó en la transición defensiva. Es el pegamento del sistema de Unai Emery.

John McGinn — 7/10

La energía del capitán fue clave en el centro del campo. Aunque intervino menos en el último tercio, su trabajo en las zonas más duras neutralizó al Bolonia. Su liderazgo se notó al gestionar los últimos minutos.

Emiliano Buendía - 7/10

Actuando en los huecos del campo, Buendía mostró destellos de brillantez. Su juego combinativo con Watkins fue productivo y, aunque no vio puerta, su inteligencia a la hora de sacar a los defensas de su posición creó los huecos que otros aprovecharon.

Ataque

Morgan Rogers - 9/10

Rogers fue imparable en las transiciones, marcó un gol y dio una asistencia, y tomó las decisiones correctas bajo presión.

Ollie Watkins - 9/10

Watkins lideró el ataque, estiró a la defensa y marcó con clase, recordando por qué es uno de los delanteros más peligrosos de Europa.

Sustitutos y entrenador

Unai Emery - 9/10

Tácticamente, el entrenador acertó en todo. Desde la elección de Buendía hasta el momento de sus sustituciones, Emery superó a Vincenzo Italiano en todo momento. Su equipo se mostró bien entrenado, motivado y perfectamente preparado para los retos específicos que planteaba el equipo italiano.

Los suplentes aportaron frescura y cerraron el partido.

Los jugadores que entraron cumplieron su tarea con eficacia, mantuvieron la intensidad y evitaron bajones de concentración al final. La profundidad de la plantilla permitió al Villa cerrar el partido sin parecer que fuera a perder su ventaja en los últimos quince minutos.