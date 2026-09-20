La estrella egipcia Mohamed Salah firmó una noche inolvidable en la liga turca la tarde del sábado, cuando lideró a su equipo, el Trabzonspor, hacia una goleada aplastante sobre el Galatasaray.

Salah anotó su primer hat-trick en Turquía para conducir al Trabzonspor a una victoria por cuatro goles a cero, en la sexta jornada de la competición.

El Trabzonspor elevó su cuenta a 10 puntos, en la quinta posición, a 3 puntos del líder Galatasaray.

El "Rey Egipcio" aumentó su cuenta de goles en la competición esta temporada a 7 tantos, situándose en lo más alto de la tabla de goleadores.

Según las estadísticas de "WhoScored", Mohamed Salah obtuvo la calificación más alta (10) durante el partido de ayer, después de anotar un triplete y dar una asistencia.

Salah solo necesitó 4 disparos durante todo el partido para ser decisivo, 3 de ellos a puerta, junto con 3 regates exitosos, además de dos pases clave.

La cuenta del mismo sitio dijo a través de X sobre lo que ofreció Salah ante el Galatasaray: "Una calidad que no cambia", señalando que esta impresionante actuación ofensiva del capitán de la selección de Egipto es la mejor suya desde la noche de la paliza al Manchester United (7-0) con su anterior equipo, el Liverpool, en el estadio de Anfield en marzo de 2023.









Salah anotó dos goles ante el United en aquel partido, que fue testigo de cómo superaba a la leyenda Robbie Fowler, para convertirse entonces la estrella egipcia en el máximo goleador histórico del Liverpool en la Premier League con 129 goles.