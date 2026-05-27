Calendario TV Inglaterra Copa Mundial FIFA 2026: partidos en directo, canales, fixtures completos, fechas y horarios

Retransmisiones televisivas de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver los partidos de Inglaterra en la Copa del Mundo desde el extranjero, conéctate a un servidor VPN en el Reino Unido y disfruta de la transmisión en vivo por BBC iPlayer o ITVX.

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Inglaterra?

En Inglaterra (y en todo el Reino Unido), los aficionados disfrutarán de la mejor oferta: toda la Copa Mundial de la FIFA 2026 se retransmitirá gratis. Al ser un evento protegido «joya de la corona», no necesitarás televisión de pago para seguir la acción.

Los 104 partidos se reparten a partes iguales entre las dos principales cadenas públicas:

La BBC emitirá 52 encuentros en directo , sobre todo por BBC One . Su programación incluye el partido de la fase de grupos entre Inglaterra y Ghana , más la primera opción para tres posibles eliminatorias de la selección inglesa.

ITV emitirá los otros 52 encuentros en ITV1 e ITV4 , incluidos el partido inaugural del 11 de junio, el debut de Inglaterra ante Croacia el 17 de junio y su último choque de grupo contra Panamá el 27 de junio.

La final, el 19 de julio, se emitirá en directo por ambos canales.