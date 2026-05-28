Calendario TV de Paraguay para la Copa Mundial de la FIFA 2026: transmisiones en vivo, canales, fixture completo, fechas y horarios de los partidos

Retransmisiones televisivas de Paraguay en el Mundial de la FIFA 2026

Para ver los partidos de Paraguay en la Copa del Mundo desde el extranjero, usa una VPN. Conéctate a un servidor paraguayo y disfruta de la transmisión en directo. Los encuentros se emitirán en los canales abiertos Trece y GEN TV (o Unicanal), mientras que la cobertura premium estará disponible en Tigo Sports.

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Paraguay?

En Paraguay, los derechos de retransmisión se reparten entre las cadenas gratuitas Trece, GEN TV y Unicanal, y los servicios de pago.

📺 Televisión en abierto

Trece, GEN TV y Unicanal: compartirán la cobertura de partidos seleccionados, incluidos los de la fase de grupos de la Albirroja y la final, sin necesidad de suscripción.

📱 Streaming digital y premium

Tigo Sports: Para ver todos los partidos, Tigo Sports transmitirá los 104 encuentros. Los básicos se ven en TV abierta, pero el calendario completo está en la app de Tigo Sports y sus canales de cable.



