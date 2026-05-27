Retransmisiones televisivas de Ghana en el Mundial de la FIFA 2026

Para ver las retransmisiones locales de la campaña de Ghana en la Copa del Mundo desde el extranjero, usa una VPN. Conéctate a un servidor en Ghana y accede a los canales locales, incluido GTV.

En Ghana, los aficionados al fútbol podrán disfrutar de una cobertura completa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a una combinación de televisión por satélite de pago y la cadena pública nacional.

A continuación, te explicamos cómo seguir el torneo: