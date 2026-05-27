Retransmisiones televisivas de Ghana en el Mundial de la FIFA 2026
Para ver las retransmisiones locales de la campaña de Ghana en la Copa del Mundo desde el extranjero, usa una VPN. Conéctate a un servidor en Ghana y accede a los canales locales, incluido GTV.
En Ghana, los aficionados al fútbol podrán disfrutar de una cobertura completa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a una combinación de televisión por satélite de pago y la cadena pública nacional.
A continuación, te explicamos cómo seguir el torneo:
- Televisión de pago (cobertura completa):SuperSport, a través de DStv, emitirá los 104 partidos en directo y HD. Varios canales deportivos ofrecerán programación 24/7 del torneo con comentarios en varios idiomas y análisis especializados.
- Televisión en abierto: Sin suscripción de pago, podrás ver los partidos en los canales nacionales designados. El Ministerio de Juventud y Deportes asegura que los encuentros clave, incluidos todos los de las Estrellas Negras, se emitirán gratis.
- Streaming: Los suscriptores premium podrán ver todos los partidos en directo a través de la aplicación DStv Stream en teléfonos, tabletas o televisores inteligentes.