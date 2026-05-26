Retransmisiones televisivas de Croacia en el Mundial de la FIFA 2026
Si estás en el extranjero, conéctate a un servidor croata y disfruta de los partidos en el canal abierto HRT 2, disponible en la plataforma digital HRTi.
¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Croacia?
En Croacia, la cadena pública HRT (Hrvatska radiotelevizija) tiene los derechos exclusivos de retransmisión.
Aquí te explicamos cómo seguir el torneo:
- Televisión en abierto: Los partidos se emitirán en directo y gratis en todo el país a través de HTV 2 (Drugi program). HRT cubrirá los 104 encuentros y, desde el 10 de junio, ofrecerá el programa “Americana” con análisis diarios, comentarios de expertos y resúmenes.
- Si prefieres verlos en línea, en un smart TV o en tu móvil, podrás seguir los partidos gratis dentro de Croacia a través de la plataforma digital oficial de HRT, HRTi.