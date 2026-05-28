Calendario TV Copa Mundial de la FIFA Panamá 2026: transmisiones en vivo, canales, fixture completo, fechas y horarios de los partidos

Retransmisiones televisivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Panamá

Para ver las transmisiones locales de la campaña de Panamá en la Copa del Mundo desde el extranjero, usa una VPN. Conéctate a un servidor panameño y disfruta de los partidos en directo. Las transmisiones serán en los canales abiertos RPC TV y TVN Canal 2 (también en las apps Medcom GO y TVN Pass), con cobertura premium en Tigo Sports.

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Panamá?

En Panamá, los derechos de retransmisión se reparten entre las cadenas de televisión abierta Medcom y TVN Media, y algunos canales de cable premium.

Aquí te explicamos cómo seguir la acción:

📺 Televisión en abierto

RPC TV (Canal 4) y TVN Canal 2 compartirán la cobertura terrestre de partidos clave, incluida la final, sin necesidad de suscripción de pago.

📱 Streaming digital y premium

Tigo Sports transmitirá los 104 partidos del torneo en Panamá. Los encuentros básicos se ven en TV local, pero la cobertura completa, incluidos los del Grupo L de Panamá, está en la appde Tigo Sports y en su servicio de cable. Además, los aficionados pueden ver en streaming los partidos de libre acceso mediante las apps Medcom GO y TVN Pass.







