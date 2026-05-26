Retransmisiones televisivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Brasil

Para verlas desde el extranjero con una VPN, conéctate a un servidor brasileño y disfruta de los partidos en directo a través de canales en abierto y plataformas como TV Globo, SporTV y CazeTV.

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Brasil?

En Brasil, los derechos de retransmisión se reparten entre las principales cadenas de TV y plataformas digitales.

A continuación, te explicamos cómo puedes ver el torneo: