Calendario TV Copa Mundial de la FIFA 2026 en Sudáfrica: transmisiones en vivo, canales, fixture completo, fechas y horarios de los partidos

Retransmisiones televisivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Sudáfrica

Para verlos desde el extranjero, usa una VPN. Conéctate a un servidor sudafricano y disfruta de la acción en directo. Todos los partidos de Sudáfrica se emitirán en la cadena nacional gratuita SABC (SABC 1, SABC 3 o la app SABC Plus).

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Sudáfrica?

En Sudáfrica, los derechos de retransmisión se reparten entre la cadena pública South African Broadcasting Corporation (SABC) y el canal premium SuperSport.

Aquí te explicamos cómo seguir la acción:

📺 Televisión en abierto

SABC (SABC 1, SABC 3 y SABC Sport): La cadena pública ofrecerá gratis los partidos clave, incluidos todos los del Bafana Bafana y la final.

📱 Streaming digital y premium

SuperSport y SABC Plus: Para cobertura total, SuperSport transmitirá los 104 partidos en directo. Como novedad, todos los paquetes de DStv, desde Access hasta Premium, y la app DStv Stream ofrecen el torneo completo en directo. También se pueden ver gratis los partidos en abierto a través de la app SABC Plus.







