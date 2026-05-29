Retransmisiones televisivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de Senegal

Para ver las retransmisiones locales de la campaña de Senegal en la Copa del Mundo desde el extranjero, usa una VPN. Conéctate a un servidor senegalés y disfruta de la acción en directo. Todos los partidos de Senegal se emitirán en la cadena nacional gratuita RTS.

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Senegal?

En Senegal, la cadena pública Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) y varios canales regionales subsaharianos tienen los derechos de retransmisión.

Aquí te explicamos cómo seguir la acción:

📺 Televisión en abierto

RTS, como cadena pública, emitirá en directo y gratis los partidos clave del torneo por sus canales terrestres y satelitales. Incluye los encuentros del Grupo I de Senegal contra Francia, Noruega e Irak, y la final.

📱 Streaming digital y regional

RTS Digital y New World TV: Dentro de Senegal, puedes ver online la selección de partidos en abierto de RTS. Los 104 encuentros, con comentarios multilingües y análisis de estudio, se ofrecen a través de plataformas de pago como New World TV.







