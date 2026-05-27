Calendario TV Copa Mundial de la FIFA 2026 en Japón: partidos en directo, canales, fixture completo, fechas y horarios

Retransmisiones televisivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de Japón

Para ver los partidos de Costa de Marfil desde el extranjero, usa una VPN y conéctate a un servidor japonés para verlos en directo en la cadena pública NHK.

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Japón?

En Japón, los derechos se reparten entre la cadena pública, las principales televisiones comerciales (a través del Consorcio de Japón) y las plataformas de streaming.

Aquí te explicamos cómo seguir la acción:

📺 Televisión en abierto

NHK : La cadena pública nacional emitirá todos los partidos de Japón en directo por sus canales terrestres y satelitales (incluido BS Premium 4K). También ofrecerá streaming gratuito a través de la app NHK +.

Nippon TV (NTV) : Transmitirá por señal abierta un paquete selecto de partidos, incluido el segundo encuentro de la fase de grupos de Japón contra Túnez.

Fuji TV : Transmitirá varios encuentros, entre ellos la primera ronda eliminatoria.

📱 Streaming digital y premium