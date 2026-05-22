Calendario TV Copa Mundial de la FIFA 2026 en Argentina: partidos en vivo, canales, fixture completo, fechas y horarios

Retransmisiones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Argentina

Si estás fuera, usa una VPN, conéctate a un servidor argentino y disfruta de los partidos gratis en TV Pública.





Derechos televisivos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Argentina

En Argentina, los derechos de retransmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se reparten entre televisión abierta, canales de pago y plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados seguir el torneo por diversas vías.

A continuación, te ofrecemos un desglose completo de dónde puedes ver la Copa del Mundo de 2026 en Argentina:

Cadena Tipo TV Pública En abierto Telefe En abierto TyC Sports Televisión de pago DSports (DirecTV) Televisión de pago

Streaming y opciones digitales

Paramount+ / Flow: Gracias a una reciente colaboración, la cobertura completa de DSports de los 104 partidos también estará disponible a través de Paramount+ para los suscriptores de los principales proveedores de televisión por cable, como Flow.

Disney+ Premium tiene los derechos regionales en Sudamérica para transmitir en directo la mayoría de los partidos, incluidos los de la selección argentina.

Radio Nacional ofrecerá cobertura radial en directo de todos los partidos de Argentina.

Ya sea que prefieras las transmisiones gratuitas de La Albiceleste en TV Pública o quieras ver todos los partidos del torneo por DSports, tendrás muchas opciones para seguir la acción.