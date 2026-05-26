Retransmisiones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Bélgica

Si estás en el extranjero, usa una VPN, conéctate a un servidor belga y disfruta de los partidos gratis en la cadena en neerlandés VRTo en la francesa RTBF.

En Bélgica, los derechos de retransmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se reparten entre las dos principales cadenas públicas del país: VRT y RTBF.

Esta doble emisión garantiza cobertura completa y en abierto en los dos principales idiomas del país.

A continuación, te explicamos cómo ver el torneo según tu región e idioma:

📺 Televisión y streaming

Cadena Público objetivo VRT Neerlandófonos (Flandes) RTBF Francófonos (Valonia)

Al ser ambas cadenas públicas, los aficionados belgas podrán ver todo el torneo de 2026 en abierto, sin suscripción de pago.