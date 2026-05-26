Retransmisiones televisivas de Egipto en el Mundial de la FIFA 2026
Para ver los partidos de Egipto en la Copa del Mundo desde el extranjero, usa un VPN, conéctate a un servidor egipcio y disfruta de la transmisión en directo por beIN SPORTS MAX, disponible en TOD o en la app beIN CONNECT.
¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Egipto?
En Egipto, los derechos exclusivos de retransmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 los tiene beIN Sports, canal principal para Oriente Medio y Norte de África (MENA).
A continuación, te explicamos cómo puedes ver el torneo:
- Televisión: Los 104 partidos se emitirán en directo por los canales premium beIN SPORTS MAX, con comentarios en árabe e inglés, y programas de análisis.
- Si prefieres ver los partidos en línea o mediante aplicaciones para móviles y smart TV, puedes seguir todo el torneo en directo a través del servicio de streaming TOD o de la aplicación beIN CONNECT.