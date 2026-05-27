Calendario televisivo de Irán para la Copa Mundial de la FIFA 2026: transmisiones en vivo, canales, fixture completo, fechas y horarios de los partidos

Retransmisiones televisivas de Irán en el Mundial de la FIFA 2026

Para ver las retransmisiones locales de la campaña de Irán en la Copa del Mundo desde el extranjero, usa una VPN. Conéctate a un servidor en Irán y sigue la acción en canales como IRIB.

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Irán?

En Irán se podrá ver por canales nacionales gratuitos y cadenas deportivas regionales de pago.

A continuación, te explicamos cómo puedes ver el torneo: