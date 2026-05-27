Calendario televisivo de Haití para la Copa Mundial de la FIFA 2026: transmisiones en vivo, canales, fixture completo, fechas y horarios de los partidos

Retransmisiones televisivas de Haití en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver las retransmisiones locales de la campaña de Haití en la Copa del Mundo desde el extranjero, usa una VPN. Conéctate a un servidor en Haití y sigue la acción en Tele Haiti.

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Haití?

En Haití, los aficionados pueden ver el torneo a través de canales públicos y servicios de televisión de pago.

Aquí te explicamos cómo seguir la acción: