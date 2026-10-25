¡Calendario apretado, ningún problema! Felix Nmecha y Gregor Kobel, listos para el gran duelo ante el Bayern tras la prueba frente al Frankfurt

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Las figuras del Borussia Dortmund Gregor Kobel y Felix Nmecha elogiaron la profundidad de la plantilla del BVB tras una trabajada victoria por 1-0 ante el Eintracht Frankfurt. Ambos reflexionaron sobre cómo afrontar un exigente calendario de partidos antes de los importantes duelos contra el Werder Bremen y el Bayern de Múnich.

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Kobel elogia la iniciativa del Dortmund tras colocarse líder

El portero Gregor Kobel sostuvo al Borussia Dortmund en su victoria por 1-0 ante el Eintracht Frankfurt en el Signal Iduna Park, un resultado que lo situó al frente de la Bundesliga. Un disparo con efecto en los últimos minutos del suplente Maxi Beier, tras una asistencia de Jobe Bellingham, dio los tres puntos al equipo de Niko Kovac.

El triunfo puso fin a una exigente racha de partidos para el BVB, que había acumulado numerosos desplazamientos por sus compromisos nacionales y europeos desde finales de agosto.

Al analizar el encuentro, Kobel elogió el control del juego por parte del Dortmund: «Fuimos el equipo que más llevó la iniciativa, aunque el Frankfurt jugó bastante bien en la primera parte... Controlamos el partido y seguimos generando ocasiones».

Nmecha destaca la profundidad de la plantilla ante un calendario implacable

Con los partidos sucediéndose sin apenas descanso, el centrocampista Felix Nmecha subrayó lo esencial que es contar con una plantilla amplia para afrontar las exigencias del fútbol actual. «Eso demuestra cómo es el fútbol hoy en día: tienes muchísimos partidos y necesitas una plantilla sólida», explicó Nmecha.

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«Al final, lo demostramos con la entrada de dos jugadores que marcaron la diferencia».

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El director general Lars Ricken coincidió con Nmecha: «Esta victoria no estaba garantizada. Hemos viajado mucho desde finales de agosto... Es estupendo saber que dos jugadores que salieron del banquillo decidieron el partido».

Kovac y Beier elogian la resistencia del equipo ante la exigencia del calendario

El entrenador Niko Kovac elogió la capacidad de su plantilla para sacar fuerzas tras su reciente viaje para disputar un partido de la Champions League contra el Sabah FC. «Después de una serie de días tan exigente, tuvimos que sacar fuerzas en este partido contra un Eintracht muy bueno», afirmó Kovac.

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«Lo que más me importa es que vencimos a un rival de calidad. Eso es lo que nos llevamos y esperamos poder repetirlo dentro de unos días».

Beier, autor del gol de la victoria, añadió: «Hasta ahora han sido unas semanas exigentes, pero a todos nos encanta el fútbol y estar sobre el terreno de juego».

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La vista puesta en la Copa de Alemania y el próximo clásico contra el Bayern

Kobel y Nmecha centran ahora su atención en otra semana de máxima exigencia, que comenzará con una eliminatoria de la Copa de Alemania contra el Werder Bremen antes del duelo con el Bayern de Múnich, rival en la lucha por el título.

El defensa Nico Schlotterbeck destacó la buena dinámica del equipo: «Ya hemos dejado la portería a cero en cinco de los últimos siete partidos... Todavía no somos perfectos, pero estamos progresando como equipo».

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«La semana que viene iremos a enfrentarnos al Bayern. Queremos hacer un buen partido allí. Antes nos mediremos al Bremen», concluyó Schlotterbeck. «El camino más corto hacia un título es la copa nacional».