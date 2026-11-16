Cálculos complejos y una sorpresa en el horizonte: la lista europea del Barcelona, al rojo vivo

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El Barcelona afronta la fase decisiva de la Champions League con varios asuntos pendientes en torno a su lista, ante la proximidad del plazo para modificar los jugadores inscritos, lo que podría abrir la puerta a la participación de dos talentos de la cantera del club en las próximas rondas.

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Al conjunto catalán le quedan cuatro partidos de la fase liga, ante el Slavia de Praga, el Manchester City, el Sporting de Lisboa y el Como, después de sumar tres victorias y una sola derrota, frente al París Saint-Germain.

Con el final de esta fase el 28 de enero y la proximidad de la fecha límite, fijada el 4 de febrero, el Barcelona podrá inscribir a tres nuevos jugadores en su lista europea.

La lista «B» define la situación de los jóvenes talentos

Según el diario «Sport», la normativa de la UEFA obliga a dividir a los jugadores en dos listas: la primera incluye a los futbolistas inscritos con el equipo y la segunda está reservada a los jugadores jóvenes que cumplen unos requisitos concretos, entre ellos haber permanecido en el club al menos dos años desde los 15.

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La lista «B» del Barcelona para la temporada 2026-2027 incluyó a Jordi Pesquer, Landry Ferrer, Guillem Víctor, Àlex Campos, Brian Fariñas, Orian Jorin, Pedro Villar y Shane Kluivert.

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La lista «A», por su parte, reúne a los jugadores del primer equipo, además de Jesse Bisiwu y Hamza Abdelkarim, que no cumplían los requisitos para figurar en la segunda lista al no haber pasado dos años en el club, por lo que incluirlos en la primera era la única vía de la que disponía el entrenador Hansi Flick para contar con ellos.

Ibrahima Tounkara y Hafiz Gariba esperan su oportunidad

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Hay otros nombres que, por ahora, no pueden jugar la Champions League, entre los que destacan Ibrahima Tounkara y Hafiz Gariba, al no cumplir los requisitos para ser inscritos en la lista «B».

Aunque Tounkara lleva más de dos años en La Masia, no cumple el requisito de haber cumplido los 15 años durante el periodo exigido, lo que le impide acogerse a esta vía.

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El caso de Gariba, de 19 años, es distinto: todavía no se han cumplido dos años desde su llegada a la cantera del Barcelona.

Ambos jugadores necesitan ser inscritos en la lista «A» para poder participar en la próxima fase, una opción que el Barcelona tendrá a su alcance a finales de enero, aunque exige reorganizar la lista actual, que ya ha alcanzado el máximo permitido de 25 jugadores.

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Una posible salida podría abrir la puerta

La directiva del Barcelona tendrá que estudiar las opciones disponibles para hacer sitio a los jugadores, ya sea prescindiendo de algunos nombres o aprovechando cualquier cambio en el mercado de invierno.

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Alejandro Balde figura entre los nombres que podrían moverse en las próximas semanas, mientras que la situación de cualquier nuevo fichaje que llegue al equipo seguirá siendo un factor determinante para configurar la lista europea.

Por lo tanto, la inscripción de Tounkara y Gariba no será una simple decisión técnica de Flick, sino que requerirá cálculos precisos sobre el número de plazas permitido, los jugadores que pueden salir de la lista y los posibles fichajes antes de que se cierre el plazo establecido.