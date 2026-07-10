Calcetines rotos y zapatos agujereados: la extraña moda que arrasa en el Mundial 2026

En cada Mundial, los jugadores sorprenden con detalles nuevos. Esta vez no fue un gol o una habilidad, sino calcetines rotos y botas agujereadas que lucieron algunas estrellas.

Lo que parecía una moda oculta razones médicas y deportivas: algunos prefieren sacrificar la estética de su equipamiento para mejorar el rendimiento.

El brasileño Neymar, de 34 años, fue el primero en llamar la atención al usar calcetines rotos durante el Mundial de 2018 en Rusia.

Desde entonces, la práctica se ha extendido hasta convertirse en habitual en los grandes torneos, aunque genera polémica entre la afición. ¿Por qué se rasgan los jugadores los calcetines?

La explicación es sencilla: en cada partido usan un par nuevo, que suele quedar ajustado en el gemelo. El esfuerzo aumenta el flujo sanguíneo, hincha el músculo y presiona aún más.

Un científico inglés explicó al periódico «Mirror» que, por el esfuerzo, los músculos se llenan de sangre y los calcetines aprietan más.

El futbolista suizo Sven Michel (35 años), de la segunda división, confirmó a «Bild» que rasgó sus medias para aliviar los calambres en la pantorrilla.

“Sufría mucho con los calambres en la pantorrilla, así que me dije: ‘Yo también tengo que hacerlo’. Se nota que la presión disminuye y los calambres no aparecen tan rápido”.

Aunque la FIFA prohibió en 2022 cortar los calcetines (artículo 15.2 del reglamento de equipamiento), la norma no se aplica en la mayoría de las competiciones.

En Alemania las normas son más estrictas: la Bundesliga prohíbe expresamente los agujeros en los calcetines.

Según «Bild», en octubre de 2023 la Liga Alemana de Fútbol (DFL) advirtió a los clubes y estableció sanciones progresivas: y una multa de 5.000 euros a partir de la tercera, con aumentos sucesivos.

En cambio, la UEFA mantiene una postura flexible y no sanciona los calcetines agujereados en sus competiciones.

La innovación tampoco se ha limitado a los calcetines: las botas también han cambiado. Una foto del portugués Pedro Neto (26 años) causó revuelo en redes al mostrar un agujero en el talón de su bota derecha.

Al principio se creyó que el calzado se había dañado durante el encuentro, pero la abertura era intencional.

Antes de que la bota apareciera en televisión durante el Portugal-España de octavos —que terminó 0-1—, el cuerpo técnico luso le ofreció un calzado nuevo, pero Neto optó por mantener el modificado, ya usado en partidos previos.

La ranura en el talón alivia presión y fricción para reducir el dolor de un espolón óseo, señal de que Neto sufre la deformidad de Haglund en el pie derecho, pues solo la bota derecha está modificada.

Las botas de material sintético son muy rígidas en el talón, por lo que algunos jugadores las modifican para aliviar la presión. Antes que él, otros como Philippe Coutinho y Mats Hummels ya recurrieron a esta adaptación.