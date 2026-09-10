Caio Henrique comparte una historia emotiva: «Si fichas por el Ajax, iré a Ámsterdam»

Caio Henrique ha recordado en una conversación con Ajax TV su infancia en Brasil. El lateral izquierdo de 29 años habla, entre otras cosas, del papel crucial de su abuelo, que asumió la figura paterna después de que su padre falleciera en un accidente de moto.

«Cuando tenía cinco años, mi abuelo me apuntó a una escuela de fútbol de mi ciudad», comienza el fichaje veraniego del Ajax. «Me dijo que estaba claro que desde muy pequeño tenía mucha calidad. Seguí desarrollándome y al final acabé en el Santos».

«Mi abuelo siempre me llevaba allí. Me llevaba a los entrenamientos, a los partidos. Me compraba las botas de fútbol, mi camiseta. Siempre era él».

«Mi padre murió cuando yo tenía cinco años a causa de un accidente de moto», continúa Henrique. «Así que mi abuelo asumió su papel de figura paterna».

«Siempre ha sido una persona importante para mí. Me enseñó a entrenar siempre duro, a luchar por mis objetivos. Siempre decía que, si mi sueño era convertirme en futbolista profesional, tenía que entrenar siempre más duro que los demás jugadores».

«Creo que es la persona más importante que me ha ayudado en este proceso. Mi abuelo vive en Brasil, no le gustan demasiado los aviones. Eso es muy difícil para él. Por ejemplo, nunca ha estado en Mónaco», cuenta Henrique, que estuvo bajo contrato con el AS Monaco entre los veranos de 2020 y 2026.

Es posible que su abuelo sí se suba pronto a un avión rumbo a Países Bajos. «Hablé con él este año y me dijo que vendría, porque le gusta el Ajax. Antes de que fichara por el Ajax, me dijo: “¡El Ajax tuvo equipos fantásticos en los años sesenta, setenta y ochenta!”»

«Dijo que conocía a muchos jugadores y no sé qué más. “¡Si fichas por el Ajax, este año iré a Ámsterdam a verte!”, dijo, así que ahora tengo que mandarle un billete de avión para que pueda venir a ver un partido. Sin él no estaría donde estoy ahora», concluye el internacional en cinco ocasiones.