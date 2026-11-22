El partido entre el Arsenal y el West Ham United de la Women's Super League dejó una imagen preocupante, después de que una jugadora del conjunto londinense se desplomara de repente sobre el césped sin ningún contacto. La intervención de los servicios médicos y su salida en camilla generaron gran inquietud.
Según informó el diario alemán «Bild», la alemana Lisa Baum, jugadora del Arsenal, se desplomó en el minuto 28 del encuentro, mientras el juego estaba detenido a la espera de que se sacara un saque de puerta. Los servicios médicos intervinieron rápidamente para atenderla, en una escena que inquietó a las jugadoras y al cuerpo técnico.
Baum fue atendida sobre el terreno de juego durante más de cinco minutos antes de ser retirada en camilla mientras recibía oxígeno, en medio de la expectación por su estado de salud, tras sufrir una crisis repentina sin haber tenido contacto alguno con otra jugadora.
El Arsenal se apresuró a tranquilizar a los aficionados sobre el estado de su jugadora con un comunicado en el que confirmó que Baum había sufrido dificultades respiratorias, pero que ya se encontraba estable y respondía bien al tratamiento, una noticia que rebajó la preocupación tras lo sucedido.
Renée Slegers, entrenadora del Arsenal, también se refirió al estado de la futbolista. Confirmó que había sufrido dificultades respiratorias en el campo y señaló que su estabilidad es una noticia muy tranquilizadora, teniendo en cuenta la gravedad de la escena vivida durante el partido.
Baum, de 19 años, llegó al Arsenal este verano procedente del Leipzig alemán en una operación valorada en unos 600.000 euros. Ha disputado 16 partidos con el conjunto londinense, en los que ha marcado dos goles, y este año debutó como internacional absoluta con la selección de Alemania.
El encuentro terminó con empate sin goles, un resultado que deja al conjunto londinense en la sexta posición de la clasificación de la Women's Super League, a ocho puntos del London City Lionesses, tercero, con la competición ya en el parón internacional.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.