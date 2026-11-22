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El partido entre el Arsenal y el West Ham United de la Women's Super League dejó una imagen preocupante, después de que una jugadora del conjunto londinense se desplomara de repente sobre el césped sin ningún contacto. La intervención de los servicios médicos y su salida en camilla generaron gran inquietud.

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Según informó el diario alemán «Bild», la alemana Lisa Baum, jugadora del Arsenal, se desplomó en el minuto 28 del encuentro, mientras el juego estaba detenido a la espera de que se sacara un saque de puerta. Los servicios médicos intervinieron rápidamente para atenderla, en una escena que inquietó a las jugadoras y al cuerpo técnico.

Baum fue atendida sobre el terreno de juego durante más de cinco minutos antes de ser retirada en camilla mientras recibía oxígeno, en medio de la expectación por su estado de salud, tras sufrir una crisis repentina sin haber tenido contacto alguno con otra jugadora.

El Arsenal se apresuró a tranquilizar a los aficionados sobre el estado de su jugadora con un comunicado en el que confirmó que Baum había sufrido dificultades respiratorias, pero que ya se encontraba estable y respondía bien al tratamiento, una noticia que rebajó la preocupación tras lo sucedido.

Renée Slegers, entrenadora del Arsenal, también se refirió al estado de la futbolista. Confirmó que había sufrido dificultades respiratorias en el campo y señaló que su estabilidad es una noticia muy tranquilizadora, teniendo en cuenta la gravedad de la escena vivida durante el partido.

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Baum, de 19 años, llegó al Arsenal este verano procedente del Leipzig alemán en una operación valorada en unos 600.000 euros. Ha disputado 16 partidos con el conjunto londinense, en los que ha marcado dos goles, y este año debutó como internacional absoluta con la selección de Alemania.

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El encuentro terminó con empate sin goles, un resultado que deja al conjunto londinense en la sexta posición de la clasificación de la Women's Super League, a ocho puntos del London City Lionesses, tercero, con la competición ya en el parón internacional.