Caída libre al estilo de Arabia Saudí e Irak: Baréin repite la pesadilla de la Copa del Golfo

La selección de Baréin se convirtió en el octavo equipo campeón de la Copa del Golfo que fracasa en superar la fase de grupos de la edición siguiente, tras encajar una dura derrota ante los Emiratos Árabes Unidos por 0-3, el domingo, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal en Yeda, en la segunda jornada de la disputa del Grupo 2 de la "Copa del Golfo 27".

La selección de Baréin sufrió su segunda derrota consecutiva en el torneo, quedándose sin puntos en la tercera posición del grupo, mientras que las selecciones de los Emiratos Árabes Unidos y Catar sellaron su clasificación a las semifinales tras sumar cada una 6 puntos de dos victorias consecutivas.

Con este resultado, según el diario saudí Al-Riyadiya, Baréin repitió el escenario de 7 campeones anteriores que fracasaron en continuar la defensa del título de la Copa del Golfo, desde la adopción del sistema de fase de grupos en el torneo en 2004.

La selección de Arabia Saudí fue el primer campeón en sufrir este golpe, en la "Copa del Golfo 17", cuando fracasó en conservar el título que había conquistado en la decimosexta edición, abandonando el torneo desde la fase de grupos.

El destino de la selección de Catar no fue muy diferente, ya que conquistó el título de la "Copa del Golfo 17", pero fue incapaz de defenderlo en la edición siguiente, y se despidió del torneo prematuramente desde la primera fase.

El escenario se repitió con la selección de los Emiratos Árabes Unidos en la "Copa del Golfo 19", tras quedar eliminada en la fase de grupos después de haberse coronado con el título de la "Copa del Golfo 18", uniéndose a la lista de campeones del Golfo que fracasaron en continuar su andadura en la edición siguiente.

La "Copa del Golfo 23" presenció la caída de otro campeón, después de que la selección de Catar, defensora del título, fracasara en superar la fase de grupos, continuándose así el fenómeno de la eliminación prematura del campeón vigente.

La selección de Omán no estuvo a salvo de este destino, ya que vivió la experiencia dos veces, tras despedirse del torneo en la fase de grupos sin poder completar la defensa de sus dos títulos, logrados en las ediciones de la "Copa del Golfo 19" y la "Copa del Golfo 23".

La selección de Irak se unió a su vez a la lista en la edición pasada, tras haberse coronado con el título de la "Copa del Golfo 25", pero fracasó en continuar la andadura de la defensa del torneo, abandonando la "Copa del Golfo 26" desde la fase de grupos.

Con la eliminación de Baréin, se amplía la lista de campeones de la Copa del Golfo que sufrieron una eliminación prematura durante la defensa del título, en un fenómeno que se ha repetido a lo largo de las ediciones del torneo desde la aplicación del sistema de grupos en 2004.







