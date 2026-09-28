Jürgen Klopp, seleccionador de Alemania, encajó su primera derrota desde que asumió el cargo, después de que su equipo cayera en casa ante Grecia por un gol a cero, en el partido que ambos disputaron el domingo dentro de la Liga de las Naciones de la UEFA, en un resultado sorprendente que enturbió el inicio del camino del nuevo técnico.

Klopp afirmó, en declaraciones a la cadena de televisión alemana ARD, que la derrota representa «parte del proceso» mediante el cual busca reconstruir la selección, señalando que asume toda la responsabilidad por la alineación, el plan de juego y los cambios que realizó durante el encuentro.

Dimitrios Kourbelis, que entró como suplente, marcó el único gol del partido en el minuto 74, con un disparo que cambió de dirección, dándole a Grecia una victoria histórica, la primera ante Alemania, y arruinando el primer debut de Klopp en casa desde que tomó las riendas de la selección.

La derrota llegó pocos días después del empate de Alemania con los Países Bajos por 1-1, en el primer partido de Klopp, quien realizó 5 cambios en el once titular ante Grecia, en el marco de sus esfuerzos por renovar el equipo y dar la oportunidad a varios jugadores.

La selección alemana impuso su dominio sobre el desarrollo de la primera parte, con una posesión del balón que alcanzó el 77%, según las estadísticas de Opta, pero sufrió para traducir su superioridad en ocasiones reales, ya que el disparo de Karim Adeyemi, que el portero griego Konstantinos Tzolakis atajó con maestría en el minuto 32, fue su intento más destacado durante la primera mitad del encuentro.

Klopp declaró, en declaraciones al sitio oficial de la Unión Europea de Fútbol, que habría aceptado el empate, considerando que la derrota es dura y que su equipo no la merecía, pero subrayó la necesidad de reforzar la confianza de los jugadores en el estilo de juego, afirmando que la selección griega entró al partido con un plan claro y logró ejecutarlo.

El rendimiento de Grecia mejoró durante la segunda parte, y amenazó la portería de los locales en más de una ocasión, después de que Fotis Ioannidis desperdiciara una ocasión peligrosa, mientras que el defensa Jonathan Tah intervino para despejar otro intento, antes de que Kourbelis lograra marcar el gol decisivo, en medio del shock de la afición alemana.

Tah reconoció que la selección alemana no ofreció el rendimiento requerido, expresando su decepción y su enfado por el resultado, pero pidió cohesión y seguir trabajando, señalando que el equipo es capaz de resarcirse en el próximo partido, pese al retroceso del ambiente positivo que rodeaba al nuevo técnico tras la derrota.

La selección alemana se enfrentará a su homóloga serbia en Múnich el jueves, antes de visitar a Grecia en el partido de vuelta el domingo siguiente, mientras que Klopp confirmó su determinación de continuar con la política de rotaciones y realizar cambios en la alineación, en su afán por remodelar la identidad del equipo.

El técnico alemán aclaró que el cuerpo técnico y los jugadores todavía se encuentran en la fase de descubrir la mejor forma de jugar, apuntando que el partido ofrecerá lecciones sobre las que construir, y trabajar para desarrollar el rendimiento de la selección durante los compromisos venideros.