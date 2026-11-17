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La selección de Argelia sufrió una dura derrota por 3-0 ante su anfitriona, Togo, en un partido marcado por la clara superioridad del conjunto local, que supo aprovechar sus ocasiones y traducir su dominio en tres goles, mientras el combinado argelino fue incapaz de ver puerta en todo el encuentro.

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Togo arrancó el partido con una presión temprana y amenazó la portería argelina en el minuto 6, cuando Kennedy Boateng se elevó para rematar un centro de Fad Sna, aunque su cabezazo se marchó por encima del larguero. Los locales siguieron insistiendo, mientras la selección argelina se veía obligada a contener el empuje ofensivo de su rival, que ya había forzado un saque de esquina en el primer minuto. Después, Fad Sna probó suerte con un disparo lejano en el minuto 9, pero el balón salió muy desviado.

En el minuto 18, Togo tradujo su buen arranque en el 1-0, después de que Thibault Klidjé perforara la red con un disparo desde dentro del área tras un pase de Djené Dakonam, dando ventaja a su selección y poniendo a Argelia bajo presión desde muy pronto. El combinado argelino intentó reaccionar y Yacine Titraoui estuvo a punto de empatar en el minuto 21 con un disparo desde fuera del área, pero el balón se fue rozando el poste.

Togo rozó el segundo en el minuto 25, cuando Klidjé se elevó para conectar un centro de Fad Sna y cabeceó desde corta distancia, aunque el balón se marchó junto a la portería. A continuación, el partido se detuvo brevemente por una pausa de hidratación, antes de que ambos equipos reanudaran el juego con los locales insistiendo en ataque, hasta que lograron ampliar la ventaja en el minuto 32.

El segundo gol también llevó la firma de Klidjé, que aprovechó un centro de Fad Sna y remató con la derecha desde el área pequeña para firmar su doblete en el encuentro. La selección argelina no consiguió recortar distancias pese a sus intentos, y Ahmed Touba desperdició una ocasión en el minuto 37 al elevarse para rematar un centro de Abderrahmane Rabah tras un saque de esquina, pero su cabezazo se marchó por encima del larguero y lejos del poste izquierdo.

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En el minuto 38, Togo asestó un tercer golpe a su rival: Kennedy Boateng anotó el tercero de cabeza desde corta distancia, aprovechando un centro de Pierre Nadjombé a balón parado, para poner el 3-0. Kevin Denkey intentó añadir otro gol en el minuto 45+3, pero el portero argelino Melvin Mastil detuvo su disparo, mientras que Saadi Redouani vio la tarjeta amarilla en el minuto 45+2, antes de que el árbitro señalara el final de la primera parte con Togo por delante con un contundente 3-0.

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Al inicio de la segunda mitad, la selección argelina realizó tres cambios de golpe, dando entrada a Amine Gouiri, Adil Boulbina y Souhaib Nair en lugar de Moncef Bakrar, Abderrahmane Rabah y Saadi Redouani, en un intento por cambiar la cara del equipo y volver a meterse en el partido. Sin embargo, las modificaciones no sirvieron para acortar distancias, pese a algunos intentos, entre ellos un disparo de Thibault Klidjé que bloqueó la defensa en el minuto 49, mientras que Amine Gouiri sufrió una lesión que obligó a detener el juego en el minuto 51.

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En el minuto 60, la selección argelina hizo su cuarto cambio con la entrada de Mohamed Amine Amoura en lugar de Farès Ghedjemis, y luego el seleccionador de Togo dio entrada a Kodjo Laba en sustitución de Kevin Denkey en el minuto 75. Entre esos cambios, los locales siguieron amenazando la portería argelina: Djené Dakonam estuvo cerca de marcar el cuarto en el minuto 67, pero su disparo desde fuera del área se encontró con el portero Mastil, y Kodjo Laba desperdició otra ocasión en el minuto 80, cuando el guardameta detuvo su intento desde el área pequeña.

Los últimos minutos estuvieron marcados por varios intentos consecutivos de Argelia para lograr el gol del honor. Malcolm Barcola detuvo un disparo de Mohamed Amine Amoura desde fuera del área en el minuto 87 y después salvó su portería ante un intento de Hamad Abdelli en el minuto 88, que disparó desde el costado izquierdo del área pequeña. Además, un disparo de Amoura se estrelló en la defensa en el minuto 89, antes de que Adil Boulbina desperdiciara otra ocasión tras un saque de esquina. El partido terminó con victoria de Togo por 3-0, que mantuvo su portería a cero hasta el pitido final en el minuto 90+6.

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Con este resultado, la selección de Argelia se mantiene líder del Grupo 9 con 7 puntos, uno más que Togo, segunda con 6 puntos, mientras que Zambia ocupa la tercera posición con 5 puntos y Burundi la cuarta con 3. A cada selección le quedan dos partidos en la fase de clasificación, y los dos primeros clasificados obtendrán el billete para la fase final, lo que significa que Argelia y Togo aún no han sellado su pase y que la lucha por las dos plazas sigue abierta para las cuatro selecciones.

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