El Lyon superó a su invitado, el Niza, por 2-1 la tarde del domingo, en el cierre de la séptima jornada de la liga francesa.

El defensa egipcio Mohamed Abdelmonem fue titular con el Niza y recibió una tarjeta amarilla en el minuto 48.

Mohamed Abdelmonem también provocó la expulsión de Kaito Nakamura, jugador del Lyon, en el minuto 70, y abandonó el encuentro en el minuto 81.

El sitio Foot Mercato repasó los momentos más destacados del partido, en el que el Lyon logró darle la vuelta al marcador durante la primera mitad gracias a Pavel Sulc y Tanner Tessmann, antes de resistir los ataques del Niza en los últimos 20 minutos, pese a la inferioridad numérica en sus filas.

Y a pesar de las ausencias de Tolisso, Nuamah, Morton y Greif, los jugadores del Lyon impusieron su dominio sobre el desarrollo del juego desde el inicio. Gracias a una gran posesión y a una presión adelantada, el equipo del entrenador Paulo Fonseca monopolizó el balón, pero no consiguió inquietar de verdad la portería de Yehvann Diouf.

Y en contra de las previsiones, fue el Niza el equipo que abrió el marcador. En su primera llegada real, Jonathan Clauss se lanzó por el costado derecho antes de enviar un centro medido a Elye Wahi, que alojó el balón en la red con un remate directo que se colocó en el ángulo corto de la portería de Rémy Descamps, firmando el primer gol en el minuto 18.

El dominio del Lyon se vio coronado con el gol del empate en el minuto 32. Tras un arranque de Duranville por la banda izquierda, Diouf detuvo su potente disparo, pero Sulc siguió la jugada de forma perfecta y la mandó al fondo de la red, devolviendo el partido al punto de partida con el 1-1. Y apenas dos minutos después, en una falta ejecutada con un pase corto entre Boudaoui y uno de sus compañeros, Atikam envió un centro que llegó a la cabeza de Tanner Tessmann, quien puso al Lyon por delante 2-1 en el minuto 34.

Gracias a su superioridad en los duelos individuales, a su mayor precisión técnica y a su ferocidad en la recuperación del balón, los jugadores del Lyon terminaron la primera mitad por delante en el marcador con todo merecimiento, después de haber acaparado el 60% de la posesión y de haber remado 7 veces.

Con el inicio de la segunda mitad, el Lyon mantuvo en un principio su control del partido. Duranville continuó con su gran actividad por el costado izquierdo. Pero el Niza empezó poco a poco, al contrario de lo ocurrido en la primera parte, a generar peligro sobre la portería de su rival.

En un balón parado ejecutado por Clauss, Axel Witsel se elevó y remató de cabeza, pero el balón golpeó el travesaño de la portería de Descamps en el minuto 52. Y pocos minutos después, Nkunku intentó marcar con un potente disparo desde el costado izquierdo que obligó al portero del Lyon a intervenir y despejarlo.

Con la mejora en la precisión del pase y en la velocidad de circulación del balón, además de una mayor ferocidad en su recuperación, los jugadores del Niza tomaron la iniciativa en ataque y lograron desordenar la organización defensiva del Lyon. Con todo, el Lyon siguió siendo capaz de generar peligro a través de los contraataques, especialmente cuando Boudaoui desperdició una ocasión por falta de precisión en el último toque, tras un nuevo arranque de Duranville. Y los jugadores del entrenador Fonseca mostraron una clara solidez defensiva y consiguieron mantener su ventaja a pesar de la creciente presión que ejerció el Niza.

Pero el partido vivió un giro decisivo en el minuto 70. Unos 10 minutos después de haber entrado en sustitución de Duranville, Nakamura fue expulsado directamente tras clavar los tacos de su bota, de forma involuntaria, en el pecho de Abdelmonem durante una disputa de balón aéreo. Y con el Lyon jugando ya con diez futbolistas, el equipo se vio obligado a enfrentarse a un Niza que recibió un gran impulso moral por su superioridad numérica.

Apenas 3 minutos más tarde, Wahi estuvo cerca de firmar su segundo gol personal, después de conectar un centro de Nkunku con un remate de cabeza, pero su intento cruzado golpeó el poste en el minuto 73. Y en el tiempo añadido, Wahi marcó un gol que fue anulado por fuera de juego.

Gracias a esta victoria, el Olympique de Lyon se situó en el liderato de la liga francesa con 14 puntos, mientras que el Niza se quedó congelado con 8 puntos en la 13ª posición.