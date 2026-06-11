Cagliari: ya es OFICIAL la renovación de Pisacane

El Cagliari y Fabio Pisacane siguen su historia. Comunicado del club:

«El Cagliari Calcio anuncia la renovación de Fabio Pisacane, entrenador del primer equipo, hasta el 30 de junio de 2028, con opción a una temporada más.





Su vínculo, iniciado en 2015 cuando llegó como jugador, se ha consolidado con los años y ahora se extiende hasta 2028.





La renovación llega tras una primera temporada positiva: el Cagliari acabó 14.º en la Serie A con 43 puntos, su tercer mejor resultado en la máxima categoría desde 2014. La salvación lograda con antelación, las victorias ante grandes rivales y la progresión de los jóvenes sentaron bases sólidas para el futuro, en línea con una filosofía de ambición, profesionalidad y trabajo en equipo. Tras ascender al banquillo en 2025, tras brillar en las categorías inferiores, Pisacane ha confirmado en el campo su competencia, liderazgo y ética de trabajo.





Para él, la camiseta rojiblanca va más allá de lo profesional. Tras brillar como jugador entre 2015 y 2021, en 2022 pasó al cuerpo técnico del primer equipo y luego lideró la cantera hasta dirigir al Sub-20. Con la Primavera mantuvo la categoría, rozó los playoffs del Scudetto dos temporadas seguidas y, en 2025, ganó la Copa de Italia de la categoría, primer título juvenil del club. Su llegada al primer equipo fue la evolución natural de una trayectoria forjada en el club, con el fin de dar continuidad a un proyecto basado en organización, coraje, promoción de jóvenes y una visión compartida por todos.





Su renovación hasta 2028 ratifica el compromiso mutuo de seguir creciendo con trabajo, dedicación y pasión por estos colores.





¡Enhorabuena, entrenador! ¡Adelante juntos!