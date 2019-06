Cafeteros en la Champions League: Davinson, cuarto colombiano en disputar la final

De los siete colombianos que iniciaron la competición europea, solo uno queda en carrera por el título.

La pelea por la Orejona se pone para alquilar balcón. Los mejores clubes de Europa se la jugaron toda para llegar a la gran final en el Wanda Metropolitano de Madrid y poder alcanzar la gloria en la . Tras disputarse unas Semifinales apasionantes, llenas de sorpresas y emotividad, en la lucha quedó solo un jugador colombiano.

En Goal repasamos la actividad de los colombianos que participaron de la instancia previa a la final.

DAVINSON SÁNCHEZ

El ex ha sido una de las figuras del en Champions. En primera fase disputó 360 minutos en cuatro partidos, todos de titular, haciendo un buen desempeño en defensa. Ya en octavos de final fue inicialista en ambos encuentros y fundamental para lograr la clasificación ante el .

Sorpresivamente se quedó fuera del once titular en la ida de los cuartos de final ante el de Guardiola, partido en el que los Spurs pegaron primero (1-0). Para la vuelta en Etihad, tampoco fue tenido en cuenta desde el vamos, pero entró en los minutos finales para ayudar a defender el 4-3 (4-4 global) que aseguraba la clasificación para los Spurs.

El caucano regresó a la titular de los Spurs para las semifinales ante , su ex equipo, el que apostó por él cuando apenas era un niño, el que lo dio a conocer en Europa. Con el equipo de Ámsterdam disputó 47 partidos y marcó siete goles. Los conoce de sobra y Pochettino lo sabía. Tuvo un partido más que aceptable, jugando como líbero en línea de tres y luego como primer central tras la lesión de Vertonghen. No tuvo nada que ver en el gol del equipo holandés que se llevó tres puntos de oro del nuevo White Heart Lane. Para el partido de vuelta en Amsterdam, Sánchez no pudo ser de la partida por lesión. Y cuando todo parecía listo para que los locales disputaran la final, un triplete de Lucas Moura metió a los 'Spurs' en la gran final inglesa ante .

Para el duelo ante los 'Reds' en el Wanda Metropolitano, el caucano será suplente, una vez Mauricio Pochettino confirmó los once inicialistas:

Con este partido, Davinson hizo historia al convertirse en el primer futbolista cafetero en disputar finales en los principales torneos del planeta: Champions League (Tottenham 2019), (Ajax 2017) y (Atlético Nacional 2016), como destacó "Hincapié Datos". Además se unió al selecto grupo de colombianos que ha disputado la Final en la Liga de Campeones, algo que solo habían conseguido Iván Ramiro Córdoba (Inter 2003 y 2010), James Rodríguez ( 2015, 2016 y Bayern 2017) y Juan Guillermo Cuadrado (2017).